Fortnite : My Hero Academia débarque dans le jeu, voici le trailer et les skins

Ochaco Uraraka, Katsuki Bakugo et All Might sont les protagonistes sélectionnés pour le jeu. Evidemment, on peut compter sur de nouvelles quêtes spéciales My Hero Academia, qui permettent de récpérer de l'XP et des objets inédits. Chacun des personnages disposent de ses propres attaques et caractéristiques bien évidemment.





Entré début décembre dans son Chapitre 4, qui s'accompagne de l'Unreal Engine 5, Fornite continue ses collaborations parfois improbables. Après avoir annoncé l'arrivée du YouTubeur Mr Beast il y a quelques jours, voilà qu'on apprend que les personnages de My Hero Academia sont les prochains guest-stars du titre d'Epic Games. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque l'arrivée du manga / animé avait déjà été teasé dans le trailer de lancement de la nouvelle saison. Mais cette fois-ci, c'est officiel, il est désormais possible de récupérer les skins, les armes et les bonus qui vont avec chacun des trois personnages choisis pour figurer dans Fortnite. Deko,