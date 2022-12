Fortnite passe à l'Unreal Engine 5.1 avec le Chapitre 4 et ça se voit ! Un trailer avec The Witcher et Doom

Outre la sortie de The Callisto Protocol, NFS Unbound et Marvel's Midnight Suns, ce week-end a aussi été ponctué par l'arrivée du Chapitre 4 de Fortnite. Un événement qui a évidemment été suivi par des millions de joueurs curieux d'assister à l'explosion de l'île en direct, et découvrir également ce qu'Epic Games prépare pour la suite de son jeu événement. Parmi les grosses nouveautés, on note un château imposant jugé dans les montagnes enneigées, surplombant l'île dans son intégralité et répondant au nom de "La Citadelle". Il s'agit d'un point d'intérêt gouverné par l'Intemporel où les affrontements devraient être nombreux. C'est d'ailleurs non loin, dans ces décors tapissés de blanc que l'on retrouve le quartier général des Guerriers de la réalité. D'ailleurs, en parlant de neige, si l'on frappe la neige avec sa pioche, il est possible de créer une boule de neige, de se cacher à l'intérieur et de dévaler les pentes en toute quiétude ; enfin jusqu'à un certain degré. On découvre également Anvil Square, une petite ville d'apparence paisible située au cœur de la forêt, mais qu'il ne faut évidemment pas sous-estimer.Enfin, l'autre élément majeur de cette grosse mise à jour, c'est le passage à l'Unreal Engine 5.1 qui permet au jeu de profiter de nouveaux graphismes, impressionnants il faut bien l'avouer, surtout quand on regarde le trailer de gameplay. Les modèles 3D ont pris de l'envergure, les animations sont ultra soignées et les environnements jouissent d'un éclairage de haute volée. C'est véritablement une redécouverte. Le jeu affiche d'ailleurs de nouvelles fonctionnalités techniques comme Nanite, Lumen, les cartes d'ombres virtuelles et la super-résolution temporelle pour peu que vous jouiez sur PC, PS5, Xbox Series ou le cloud gaming.

NANITE

Nanite propose une géométrie architecturale hautement détaillée. Les bâtiments sont rendus à partir de millions de polygones en temps réel, où chaque brique, pierre, planche de bois ou segment de mur est modélisé. Les paysages naturels sont incroyablement détaillés eux aussi, avec jusqu'à 300 000 polygones sur les arbres, et chaque caillou, fleur ou brin d'herbe est modélisé.

LUMEN

Lumen propose des reflets en ray tracing de haute qualité sur les matériaux brillants et l'eau. Lumen permet également une illumination globale en temps réel à 60 images par seconde. Vous pourrez voir des intérieurs superbement détaillés avec un éclairage qui rebondit sur les surfaces, ainsi que des personnages qui réagissent à l'éclairage environnant. (Par exemple, les tapis rouges renvoient une lumière rouge sur votre tenue.) De plus, les tenues possédant des parties luisantes émettent désormais leur lumière sur les objets et les surfaces proches.







CARTES D'OMBRES VIRTUELLES

Les cartes d'ombres virtuelles permettent de créer des ombres hautement détaillées. Chaque brique, feuille et élément modélisé projette une ombre, et les ombres portées par les personnages sur eux-mêmes sont extrêmement précises. Cela signifie que les chapeaux et autres petits détails sur les personnages projettent des ombres.

SUPER-RÉSOLUTION TEMPORELLE (TSR)

La super-résolution temporelle est une amélioration de l'antialiasing temporel (TAA) de Fortnite qui permet d'offrir des graphismes de haute qualité avec un taux de rafraîchissement de l'image élevé.

Mais ce n'est pas tout, ce Chapitre 4 de Fortnite est aussi l'occasion d'introduire de nouveaux guests, et il y en a deux directement, et pas des moindres : Geralt de Riv de The Witcher et le DOOM Slayer. De quoi imposer une certaine autorité sur le terrain de jeu.