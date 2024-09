Fortnite : une manette PS5 DualSense collector avec des dessins partout

Alors que les collectionneurs n'ont d'yeux que pour la PS5 30th Anniversary, Sony a profité du State of Play en amont du Tokyo Game Show pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle manette en édition limitée. Il s'agit de la DualSense qui revêt les couleurs du jeu Fortnite, populaire auprès du jeune public et qui voudra sans doute se l'arracher également, peut-être même plus que la 30ème anniversaire. Le style tag / graffitis a donc été choisi, un peu à la manière de la manette Lebron James sortie il y a plus d'un an. Pour les puristes, le rendu est bien trop simpliste pour faire jeu égal avec la DualSense Astro Bot, qui proposait des jeux de textures, du relief et des petits détails bien sentis. Cela dit, la DualSense Fortnite est en précommande dès le 3 octobre prochain pour une date de sortie qui n'est pas encore communiquée.