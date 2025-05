PlayStation Plus : les jeux gratuits de juin 2025 dévoilés, il y a du NBA 2K25 et du Alone in the Dark, entre autres...

Sony Interactive Entertainment a levé le voile sur la sélection PlayStation Plus du mois de juin 2025. Quatre jeux rejoignent le programme à partir du 3 juin pour les abonnés Essential, Extra et Premium, avec un mot d’ordre : la diversité. Basket-ball horreur psychologique, plateforme urbaine stylisée et FPS multi s’invitent sur PS5 et PS5 grâce à NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk et Destiny 2 La Forme Finale. Un équilibre intéressant entre titres grand public et propositions plus singulières.





NBA 2K25 : PS4, PS5 - 3 juin 2025

Alone in the Dark : PS5 - 3 juin 2025

Bomb Rush Cyberfunk : PS4, PS5 - 3 juin 2025

Destiny 2 : La Forme Finale : PS4, PS5 - 30 mai 2025