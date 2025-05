TeamLFG et PlayStation Studios : une alliance pour redéfinir les jeux multi immersifs

PlayStation Studios vient d'annoncer l’intégration de TeamLFG au sein de la famille PlayStation Studios, une société dont la création est née d’un projet d’incubation chez Bungie, célèbre développeur de Destiny 2. Ce dernier a été acquis par Sony en 2022, et le projet TeamLFG a pris forme dans le cadre de l’extension de la division des jeux multijoueurs au sein du géant japonais. Composé de vétérans de l’industrie ayant œuvré sur des titres majeurs comme Halo, Fortnite, League of Legends ou encore Roblox, TeamLFG réunit des talents issus de divers horizons, apportant avec eux une expertise variée dans la conception de jeux multijoueurs et immersifs.



Le premier jeu de TeamLFG s’annonce ambitieux, plongeant les joueurs dans un univers science-fantasy mythologique où se mêlent plusieurs genres tels que le combat, les plateformes, les MOBA, ou encore un genre inédit appelé « frog-type ». Ce projet mettra l’accent sur l’accessibilité et la rejouabilité, tout en adoptant une approche ludique et comique. Ce jeu d’action multijoueur en équipe se veut un véritable terrain de jeu communautaire où les joueurs pourront s’affronter et collaborer dans un environnement dynamique et en constante évolution.



L’objectif derrière ce projet est clair : PlayStation souhaite se positionner davantage sur le marché des jeux multijoueurs et renforcer son offre en ligne, un secteur où Sony n’a pas encore trouvé sa place suite à quelques échecs critiques comme commerciaux. L’arrivée de TeamLFG au sein de PlayStation Studios répond ainsi à cette volonté stratégique de s’impliquer davantage dans la création de nouveaux jeux en service, qui fidélisent les joueurs sur le long terme. Si les détails concernant la date de sortie du premier titre du studio restent flous, cette annonce marque néanmoins une étape importante dans la diversification de l’offre de PlayStation, en quête de nouveaux horizons dans le domaine du jeu en ligne et multijoueur.