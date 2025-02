The Last of Us Online a été sacrifié pour permettre à Intergalactic d'exister !

The Last of Us Online fait partie des jeux qui ont été 'killé' en 2023 par Sony Interactive Entertainment pour des raisons qui sont restés obscures. Pour les yeux du grands public, il s'agit d'un changement de stratégie, la faute à des jeux-services qui ont souvent du mal à cartonner. Mais cette théorie vient d'être mise à mal par Shuhei Yoshida, fraîchement retraité de ses fonctions chez Sony après 31 ans de bons et loyaux services et qui s'amusent à balancer des anecdotes sur l'industrie et de son travail passé. Au micro du podcast 'Sacred Symbols+', l'ancien Président des studios worldwide de PlayStation a admis que le projet The Last of Us Online a été annulé tout simplement parce que Naughty Dog avait manqué de clairvoyance, notamment en ce qui concerne la charge de travail à effectuer en termes de suivi.C'est le studio Bungie (Halo, Destiny) qui a en effet fait prendre conscience au studio l'implication d'un tel jeu, l'énergie à consacrer même après la sortie et cela aurait sollicité une partie du studio à travailler dessus continuellement, mettant alors en péril la production d'Intergalactic The Heretic Prophet. La décision a donc de mettre fin au projet, d'un commun accord entre Naughty Dog et Sony. Shuhei Yoshida a profité de cette anecdote pour expliquer d'ailleurs que tous les jeux-services ne sont pas des commandes des pontes des studios, mais qu'il arrive que ce soit l'idée des studios eux-même, galvanisés par un marché en constante évolution, qui souhaitent parfois se lancer dans ce créneau. Ce fut le cas avec Naughty Dog qui n'avait pas mesurer l'ampleur de la tâche visiblement... Et d'après Shuhei Yoshida, c'est d'autant plus dommage que The Last of Us Online était un jeu génial selon lui...