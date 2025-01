The Last of Us : la Saison 2 arrivera en Avril 2025, nouveau trailer choc !

Cette nuit, Sony a tenu une conférence pour le coup d'envoi du CES de Las Vegas et parmi les quelques annonces intéressantes, il y a eu la nouvelle bande annonce consacrée à la Saison 2 de The Last of Us. Celle-ci avait déjà été teasée quelques mois plus tôt, mais cette fois-ci, c'est la date de diffusion qui a été révélée. Avril 2025, c'est donc le moment choisi pour Neil Druckmann et Craig Mazin pour nous raconter la suite des aventures de Joel et de Ellie, cinq ans après les événements du premier jeu vidéo. Evidemment, ceux qui ont joué à The Last of Us Part 2 savent pertinemment ce qui se passent réellement dans cette saison et la raison pour laquelle la quête de la haine va se poursuivre. Les showrunners de la série ont néanmoins prévu des surprises pour les personnes comme nous qui connaissons le jeu vidéo par coeur, comme ce fut le cas avec la première saison. On aura droit à des nouveaux personnages, des récits étendus sans doute, même si cette Saison 2 ne fera que 7 épisodes. La Saison 3 est d'ailleurs déjà en cours pour continuer à nous raconter pourquoi Ellie et Abby vont devoir faire parler leurs poings et leur hargne...