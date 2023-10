The Last of Us Part 2 : le Remaster PS5 confirmé suite à une boulette, tous les détails

Alors qu'on attend toujours la sortie de The Last of Us Factions, le projet de jeu multi dans l'univers de Joel et de Ellie, il semblerait que Naughty Dog nous prépare autre chose, à savoir une version remasterisée de The Last of Us Part 2. Ce n'est pas la première fois que la rumeur circule à ce propos, mais cette fois-ci, c'est carrément confirmé par la bio LinkedIn d’un artiste du studio . Ce dernier indiquait en effet avoir travaillé sur le remaster du jeu de 2020, avant bien évidemment de retirer la mention. Rien n'a été infirmé ou confirmé de la part de Naughty Dog, mais connaissant les demandes d'aujourd'hui, l'arrivée de la Saison 2 de la série HBO et l'envie de revoir le jeu encore plus impressionnant visuellement, on se doute que la demande est forte. Certains évoquent que l'arrivée de ce The Last of Us Remastered sera prévue en même temps que la version PC, un peu à l'image de ce qui a été fait avec le remake de The Last of Us Part 1 l'année dernière. Wait & see, mais ça semble fort plausible.