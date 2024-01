The Last of Us 2 Remastered : un documentaire va revenir sur les choix de Naughty Dog, la pandémie et les leaks

The Last of Us Part 2 Remastered, prévue pour le 19 janvier 2024.











C'est dans une semaine que les joueurs vont pouvoir retourner à Seattle et revivre les événements dramatiques autour de The Last of Us Part 2, avec ce remaster réalisé spécialement sur PS5. Au-delà des améliorations techniques de prévu (affiche 4K native, 60fps), Naughty Dog a prévu tout un tas de bonus inédits, comme l'ajout d'un mode Roguelike, intitulé "No Return", la possibilité de jouer de la guitare librement (avec les personnages d'Ellie, Joel et Gustavo Santaolalla, le compositeur de la musique du jeu), des nouveaux inédit qui ont été retirés de la version finale et plein d'autres choses liées aux coulisses de fabrication du titre. C'est à ce titre que le studio californien attire notre attention aujourd'hui, avec la bande annonce de Grounded 2, un documentaire qui va retracer toute la genèse de cette suite, à la fois adulée par certains et détestée par d'autres compte-tenu des choix scénaristiques. La vidéo nous apprend que ces sujets seront traités dans le documentaire, tout comme le fait que le jeu ait été confronté à la pandémie de COVID-19, mais aussi au leak massif, suite à un piratage. On ne sait pas encore quand est-ce que ce docu "Grounded 2" sera posté, mais ce sera sans doute avant la sortie de