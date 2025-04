The Last of Us Part 2 Remastered : le jeu sort sur PC, voici les ajouts et nouveautés

The Last of Us Part 2 Remastered sorte quasi en même temps que la diffusion du premier épisode de la Saison 2 de la série produite par HBO n'a évidemment rien d'une coïncidence, c'est même programmé pour que les deux médiums se téléscopent. L'occasion pour Sony Interactive Entertainment de dévoiler un trailer qui récapitule les ajouts techniques de cette Superior Version. Graphismes réhaussés grâce au DLSS 3.7, FSR 3.1, XESS 1.3, le framerate débloqué, l'audio 3D, la compatibilité avec la DualSense (et ses fonctionnalités) et les écrans wides et ultra-wides, les éléments d'accessibilité, le mode de guitare libre, les costumes inédits et plein d'autres choses encore...











Que la version PC de