The Last of Us Saison 2 : on a vu les 7 épisodes, vous allez être surpris ! (Critique complète)

Fort d'une première saison unanimement saluée en 2023 (malgré un manque évident d'infectés), The Last of Us revient pour une deuxième tournée, cette fois-ci consacré aux événements qui ont eu lieu dans le jeu The Last of Us Part 2. Chef d'oeuvre de noirceur signé Naughty Dog, le titre est sans doute l'un des jeux les plus commentés et qui suscitent le plus de débat autour de son histoire et de ses choix scénaristiques. Alors que la série va se lancer avec un premier épisode le 14 avril prochain, nous avons eu la chance chez Jeuxactu de pouvoir découvrir en avant-première les 7 épisodes de la Saison 2 de The Last of Us, il y a une dizaine de jours, à la fin du mois de mars. Après plus de 7h de binge-watching, de prise de recul et d'analyse, nous avons enfin pu digérer cette Saison 2, qui apporte énormément de changements par rapport au jeu vidéo. Craig Mazin, Neil Druckmann et Halley Gross ont-il eu raison de réécriture certains aspects du jeu ? Oui, et c'est même très malin de leur part...





Voici pour commencer quelques détails techniques sur les 7 épisodes.





Episode 1

Diffusion le 14 avril 2025

Durée : 59 min - Réalisation : Craig Mazin

C’est l’épisode de la mise en bouche





Episode 2

Diffusion le 21 avril 2025

Durée : 56 min - Réalisation : Mark Mylod

C’est l’épisode "Masterclass"





Episode 3

Diffusion le 28 avril 2025

Durée : 56 min - Réalisation : Peter Hoar

C'est l’épisode de la réflexion





Episode 4

Diffusion le 5 mai 225

Durée : 53 min - Réalisation : Kate Herron

C’est l’épisode de la terreur





Episode 5

Diffusion le 12 mai 2025

Durée : 45 min - Réalisation : Stephen Williams

C’est l’épisode de la pure violence





Episode 6

Diffusion le 19 mai 2025

Durée : 60 min - Réalisation : Neil Druckmann

C’est l’épisode de la grande surprise et des émotions fortes





Episode 7

Diffusion le 25 mai 2025

Durée : 50 min - Réalisation : Nina Lopez-Corrado

C’est le grand final avec un twist qui va évidemment donner envie d’attendre la Saison 3 comme un toxico en manque de sa dose…





Car comme vous le savez déjà sans doute, cette Saison 2 ne couvre pas l’ensemble des événements du jeu vidéo, et Craig Mazin comme Neil Druckmann l’ont dit à plusieurs reprises en interview, il faudra sans doute 2 autres saisons supplémentaires pour raconter tout ce qui se passe dans le jeu. Je vous rappelle qu’il fallait entre 30 et 35h de jeu pour finir l’aventure, selon votre façon de jouer bien sûr, donc on était sur quelque chose de très long, au point que certains avaient estimé que c’était beaucoup trop long, qu’il y avait une partie de trop, que le rythme était trop étiré. Ce n’était pas mon cas, j'ai trouvé le rythme très adapté à ma consommation (même si je peux entendre cet argument), surtout que le jeu avait besoin de cette longueur pour nous faire comprendre les deux points de vue, les deux perspectives qui se téléscopent et qui impactent ainsi le joueur à son tour. C’est en cela que The Last of Us Part 2 est un grand chef-d’oeuvre et une suite qui a posé ses balls sur la table, si vous me permettez l'expression.



CHANGER POUR MIEUX SURPRENDRE

Malheureusement, ce qui fonctionne en jeu vidéo ne fonctionne pas systématiquement dans un format épisodique de série télé, et surtout l’implication n’est jamais la même quand on n’a pas une manette entre les mains. C’est la raison pour laquelle, Craig Mazin et Neil Druckmann ont décidé de modifier un petit peu la timeline. Grosso modo, on va retrouver la même structure que le jeu vidéo, avec les principaux axes et les mêmes chapitres découpés, mais il y a aussi énormément de choses qui diffèrent. Si comme moi vous connaissez le jeu vidéo par coeur, jusque dans les moindres dialogues, vous verrez que Neil Duckmann, Craig Mazin et Halle Gross ont parfois pris des choses qui étaient à certains endroits pour les déplacer ailleurs, et ça fonctionne. Certaines scènes dans la série sont carrément des fusions entre deux scènes différentes dans le jeu, sans que ça ne vienne pour autant perturber le récit. L’idée encore est de donner du rythme à la série, car si le jeu peut se permettre d’étirer son récit parce que le joueur est acteur, en tant que téléspectateur, certaines scènes du jeu vidéo deviennent moins intéressantes quand on est passif.





Et puis je suis persuadé qu’il y a aussi cette notion de surprendre, notamment les joueurs qui connaissent déjà le jeu sur le bout des ongles. On a souvent reproché à la Saison 1 de n’être qu’un bête copié/collé du jeu vidéo, je pense que Neil Druckmann et Craig Mazin l’ont pris en compte, et c’est aussi pour cela qu’ils ont décidé de changer certains éléments. Dans la série, certains personnages ne seront plus à leur place dans leur scène clef, remplacés par d’autres. Il y a de quoi être surpris et de se dire, mais WTF qu’est-ce qu’ils ont fait, ça va pas du tout, pourquoi ils ont changé, mais une fois que vous aurez terminé les 7 épisodes comme moi, que vous aurez un scope plus global, on comprend que tout fait sens, et qu’en vrai, ça ne change pas grand-chose, parce que Neil Druckmann, Craig Mazin et Halle Gross retombent parfaitement sur leurs pattes pour reprendre le fil conducteur classique. Franchement, c’est très malin, ça marche super et ça surprend. Bon, il y a juste une scène dans l’épisode 7 qui a été énormément modifiée et pour laquelle je ne suis pas d’accord. Après coup, avec du recul et un peu de réflexion, j’ai compris où ils voulaient en venir, mais je trouve que ce n’était pas nécessaire, qu’on pouvait s’en passer et garder ce qui avait été fait dans le jeu vidéo. C’est une scène où ils ont carrément swappé de personnage, c’est assez choquant, ça se passe dans l’épisode 7, le dernier, et on en reparlera, parce que croyez-moi, ça va jaser sur les réseaux sociaux quand on arrivera à cette scène. Autrement, pour les gens qui aiment les détails, vous allez en avoir plein dans cette Saison 2, avec des références et des easters eggs partout, Neil Druckmann et Craig Mazin se sont fait plaisirs, et il ne faudra pas hésiter à faire pause pour les repérer, ou pour simplement constater à quel point ils ont réussi à adapter avec brio The Last of Us Part 2.







TECHNIQUE AUTHENTIQUE

En termes de décor par exemple, ils sont allés encore plus loin que la Saison 1, les décors ont pris un peu plus d’ampleur, mais c’est surtout la fidélité de certains lieux qui m’ont fait souvent réagir. Sans déc, au meuble près, c’est quasiment la même chose, et il y a énormément de practical dans cette façon de filmer, il y a un côté très authentique. Il y a évidemment pas mal d’effets visuels, des incrustations, des fonds verts et d’ailleurs, comme pour la Saison 1 à l’époque, il y a encore des épisodes qui ne sont pas totalement finalisés. Quand j’ai reçu les 7 épisodes fin mars, il manquait encore beaucoup de choses dans les épisodes 5, 6 et 7, comme des effets spéciaux pas encore terminés, des fonds verts présents dans les décors, des séquences en images de synthèse au stade de en fil de fer, ou en 3D succincte avec des personnages inertes, des crédits pas encore tapés, c'est en réalité une expérience assez surprenante, mais pas dénuée d'intérêt, car c’est là qu’on se rend compte qu’ils travaillent tous en flux tendu. A noter cependant qu'il s'agit d'épisodes qui seront diffusés dans le courant du mois de mai, ce qui signifie qu'ils ont encore un mois avant de tout boucler. Ces version non finalisées sont destinés à des usages professionnels, notamment pour les journalistes qui ont accès à des versions en amont, et très franchement, c'est très sympa de voir les coulisses de fabrication d'une série d'une telle ampleur.







Côté technique, là aussi, c’est très réussi. C’est bien filmé, la photo est belle, les décors sont superbes, avec des paysages urbains abandonnés aux paysages naturels magnifiques, en passant par les hordes d'Infectés, chose qui manquait dans le premier épisode. C’est quelque chose que Neil Duckmann et Craig Mazin ont corrigé et là, vous allez en avoir pour votre argent si je puis dire. Dès le premier épisode, on a des affrontements avec des infectés, mais alors l’Episode 2 les amis, c’est la fanfare, c’est la ribambelle, il y a une attaque d’infectés qui est incroyable et qui en plus n’existe pas dans le jeu vidéo, c’est ça qui est génial en plus. De toutes les façons, les Infectés sont là en permanence, sur les 7 épisodes, je crois qu’il y a seulement 2 épisodes où il n’y en a pas si je dis pas de bêtises, ils ont vraiment mis le paquet. S’il y a un truc à redire en revanche, je dirai qu’il y a quelques effets visuels, pas tous, mais certains, qui ne rendent pas super bien, mais globalement, ça se tient.







Tenez d’ailleurs, puisqu’on parle de décor, s’il y a bien un truc qui a été upgradé dans la série par rapport au jeu vidéo, c’est la ville de Jackson, qui a droit carrément à son épisode entier et qui a été traité comme un personnage à part entière. De toutes les façons, comme pour la Saison 1, cette Saison 2 va intégrer des choses qui n’existent pas dans le jeu vidéo, ou qui ont été évoqués à travers des dialogues. On sait par exemple que Eugene, dont la planque a servi de havre de paix pour Ellie et Dina, est incarnée dans cette Saison 2 par Joe Pantoliani et que son personnage va apporter tellement de choses au récit. Je vous le dis, Eugene dans la série, c’est banger, ce qui se passe avec lui enrichit le récit à un niveau tellement dingue, c’est incroyable. Je ne sais pas si c’est quelque chose que Neil Druckmann et Halle Gross avaient déjà imaginé pour le jeu et qu’ils ont pas pu le mettre, mais là, c’est tellement bien amené que j’ai applaudi à la fin de l’épisode. Je vous dis pas c’est lequel, vous aurez la surprise. Quant au personnage de Catherine O’Hara qu’on a pu voir dans les trailers, c’est là aussi un personnage extrêmement bien écrit, magnifiquement joué. Quand je pense que Catherine O’Hara jouait la mère de Macaulay Culkin dans Maman j’ai raté l’avion, que de chemin parcouru…







DES ACTEURS/ACTRICES ABBY-TÉ(E)S

De toutes les façons, il n’y a pas une fausse note dans le jeu d’acteur de cette Saison 2. Chaque acteur casté, chaque moment joué, c’est exceptionnel. Qu’il s’agisse de Young Mazino dans son rôle de Jesse (j’adore sa voix et j’adore ce qu’il avait fait dans Beef aussi), Isabela Merced dans le rôle de Dina, un rôle qu’elle a d’ailleurs sublimé et pour moi, Isabela Merced, c’est l’une des révélations de la série sincèrement. Gabriel Luna qui est lui aussi impeccable en Tommy. Tommy, un personnage qui a gagné en importance, qui était en retrait dans le jeu vidéo qui a de vrais moments de gloire dans cette Saison 2, surtout l’épisode 2. Kaitlyn Dever que je ne connaissais pas et qui incarne à merveille Abby, comme Bella Ramsey dans la Saison 1, elle a réussi à capter le personnage d’Abby dans ses mimiques, dans sa montée en puissance. Alors oui je sais, elle n’a pas fait de muscu et elle est toute frêle dans le jeu et je sais déjà que ça fait parler sur les réseaux sociaux. En vrai, c’est ce qui lui manque pour que ça soit parfait, même si je défendrai toujours la performance d’acteur à la ressemblance physique, parce que pour le coup, avec Kaitlyn Dever, on avait la ressemblance, il suffisait d’aller à la salle pousser un peu de fonte et ça aurait perfecto. C’est vrai que pour le coup, il y a un décalage évident, puisque le personnage d'Abby est aussi régit par son physique.







Dans le jeu, il y a cette sensation d'invincibilité qui se dégage quand on l'incarne, quand on prend ses commandes, comme si on pilotait un char d'assaut, qui ne craint rien ni personne. Il faut voir combien ses coups de poing se transforment en patates de forains et laissent transparaître ce plaisir animal. Kaitlyn Dever compense à fond avec son jeu d’actrice impeccable, mais j’avoue qu’il y a des moments où il manque un truc, c’est sûr. Quant à Bella Ramsey, elle est juste incroyable dans cette Saison 2. Elle avait déjà fait fermes les bouches à ses détracteurs dans la Saison 1, mais là, dans le 2, mamma mia, quelle prestance, quelle performance. Vous voulez la Ellie sombre et remplie de haine ? Vous l’aurez ! Il y a juste une scène où je l’ai trouvée moins forte, c’est celle où elle se met à hurler, là je l’ai pas trouvé super convaincante, mais alors le reste, c’est masterclass. Et enfin bien sûr Pedro Pascal, qui lui aussi donne tout et il ne pouvait pas en être autrement. La relation avec Ellie qui se dégrade, les regrets oui, les remords non, les pleurs, les pardons, quel personnage si complexe et si humain ce Joel, l’un des personnages de jeu vidéo les mieux écrits et on se rend compte à quel point ça fit à mort en série-télé.







PLUS D'ACTION, PLUS DE TENSION

Bref, vous l’avez compris, cette Saison 2 est une très grande réussite. Craig Mazin et Neil Druckmann ont rectifié le tir des reproches qu’on pouvait faire sur la Saison 1, avec beaucoup plus d’action, plus de tension aussi, énormément d’infectés et une histoire qui sombre dans l’ultra violence. C’est d’une noirceur implacable comme la série, avec en plus, des ajouts qui ne sont pas dans le jeu vidéo et qui viennent enrichir le propos et le récit. Je sais que certains trouveront encore des choses à redire parce que pas assez ci, pas assez ça, mais très clairement, c’est l’une des meilleures adaptations d’un jeu vidéo. Là où Fallout pouvait se permettre de partir dans une direction complètement originale (parce que sa mise en scène dans le jeu vidéo est presque inexistente), The Last of Us a l’obligation de suivre sa narration originelle car déjà très cinématographique. De toutes les façons, si l'adaptation est trop copié/collé, certains vont le reprocher et si on prend trop de libertés change trop, ça va aussi râler. D’ailleurs, vous avez déjà sans doute vu des gens être sceptiques sur le premier épisode, mais étant donné qu'on a vu la série entière, on peut vous confirmer que le résultat global est une réussite absolue.



NOTRE NOTE : 9/10