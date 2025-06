Return to Silent Hill : Christophe Gans sortira son film début 2026, trois ans après la fin du tournage, c'est officiel

tels sont les mots que nous avions couché il y a trois semaines lorsque nous vous parlions de la fin de la production du film de Christophe Gans : Return to Silent Hill. C'est finalement la date du 23 janvier 2026 qui a été choisie par le cinéaste français et ses producteurs pour maximiser toutes les chances d'en faire un carton au cinéma. Adapté du célèbre jeu vidéo Silent Hill 2 développé par Konami, ce nouveau long-métrage marque la troisième adaptation officielle de la franchise au cinéma. Il s’inscrit comme une suite spirituelle du film original de 2006 — lui aussi réalisé par Gans — qui avait rencontré un succès critique et commercial à sa sortie, s’imposant en tête du box-office américain dès son premier week-end.

Au cœur de ce nouvel opus : James, un homme rongé par la perte de Mary, l’amour de sa vie. Lorsqu’il reçoit une mystérieuse lettre semblant provenir d’elle, il retourne à Silent Hill, une ville désormais transformée par une force maléfique. Sa quête pour la retrouver l’entraîne dans un cauchemar psychologique peuplé de créatures dérangeantes et de vérités enfouies. Le film promet une ambiance plus sombre et plus fidèle à l’esprit du jeu original, avec le retour très attendu du compositeur Akira Yamaoka, à l'origine des musiques emblématiques de la saga vidéoludique. Cette réunion entre Gans et Yamaoka alimente déjà les espoirs d’un projet encore plus respectueux du matériau d’origine. Côté production, Return to Silent Hill est porté par Victor Hadida (Davis Films), Molly Hassell (Hassell Free Productions) et David Wulf, avec un financement assuré par Davis Films et Ashland Hill Media Finance. Les droits internationaux sont gérés par The Veterans.



La sortie du film s’inscrit dans une stratégie de relance plus large de la licence Silent Hill, orchestrée par Konami, avec notamment le remake très attendu de Silent Hill 2 sur consoles. Une synergie évidente qui devrait séduire aussi bien les fans de longue date que les spectateurs néophytes.