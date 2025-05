Return to Silent Hill : Christophe Gans a enfin terminé son film, le premier trailer imminent (+ info exclusive)

Après presque vingt ans d’attente, Christophe Gans, le réalisateur français culte du Pacte des Loups et du premier Silent Hill (2006), a officiellement terminé le tournage de Return to Silent Hill, la très attendue suite de l’adaptation du célèbre jeu vidéo. C'est une rencontre entre le journal Le Point et le cinéaste français de 65 ans au Festival du film fantastique de Gérardmer en février 2025, que nous avons enfin eu des nouvelles sur l’état d’avancement de ce projet ambitieux et sur sa passion intacte pour le cinéma et les jeux vidéo. "J'ai terminé le film il y a dix jours. C'est l'adaptation du second volet de la saga Silent Hill, le jeu préféré des fans, le plus compliqué à adapter." confie Christophe Gans, ce qui signifie que le film est prêt depuis janvier 2025, soit deux ans après son tournage.









Un film longuement attendu et enfin terminé

Return to Silent Hill est l’adaptation du second volet de la saga de Konami, considéré comme le plus difficile à transposer à l’écran. Christophe Gans, fervent gamer et cinéphile passionné, a tourné ce cinquième long-métrage début 2023 en Serbie, une co-production germano-anglo-serbe. Il explique que le film a été finalisé en janvier 2025, soit avec un retard d’environ neuf mois par rapport à la date initialement prévue en avril 2024, à cause de difficultés liées aux producteurs délégués. Le réalisateur, alors âgé de 65 ans, a souligné la jeunesse et l’enthousiasme de ses équipes, tous fans du jeu vidéo. « J’étais le plus vieux sur le plateau, entouré d’acteurs et techniciens qui connaissaient Silent Hill sur le bout des doigts », confie-t-il. Christophe Gans s’est engagé à respecter l’essence psychologique et horrifique de la série. Return to Silent Hill promet ainsi de plonger les spectateurs dans l’atmosphère oppressante de la ville maudite, entre cauchemars et réalité déformée. Fidèle à son style, Gans vise un équilibre entre horreur visuelle et tension dramatique, avec des monstres iconiques et des décors somptueux qui plongent dans le folklore de la licence.





Un cinéphile passionné et un gamer invétéré

Le cinéaste, connu pour son travail méticuleux, reste aussi un grand amateur de jeux vidéo, passion qu’il entretient depuis les années 1990. Il raconte avoir découvert Quake sur PC, puis Resident Evil et Tomb Raider sur PlayStation, des expériences qui l’ont marqué et influencé son approche du cinéma d’horreur et d’action. Sa discipline quotidienne combine jeux vidéo, lecture, visionnage de films et recherches, avec un emploi du temps très strict pour nourrir sa créativité. Aucune date officielle n’a encore été révélée, mais selon mes sources, le film cherche une date de sortie propice, soit pour Halloween, ce qui correspondra à l'ambiance horrifique du film, ou le début de l'année 2026 où la concurrence sera moins importante. Rien n'est encore défini. L’attente reste grande pour les fans, qui espèrent que ce nouveau film saura surpasser la réputation mitigée du premier volet, en proposant une expérience immersive et fidèle au jeu.





Le retour de Gans après 10 ans d'absence

Lors de son entretien, Gans est aussi revenu sur les nombreux projets avortés de sa carrière, tels que Rahan, Fantômas ou Corto Maltese. Malgré cela, il reste passionné et ouvert à de nouvelles aventures, notamment dans le cinéma indien qu’il admire particulièrement pour sa créativité récente. Christophe Gans incarne un cinéaste rare, à la fois expert, curieux et passionné, prêt à livrer avec Return to Silent Hill un film qui pourrait bien marquer un tournant dans les adaptations de jeux vidéo au cinéma.