The Last of Us Part 2 Remastered : la version PC a été conçue comme la Definitive Edition

Bien que Naughty Dog ait fait sensation aux Game Awards avec Intergalactic The Heretic Prophet, le studio californien n'a pas pu s'empêcher de nous offrir un dernier tour concernant The Last of Us Part II Remastered. Le jeu sorti en janvier 2024 sur PS5 va avoir droit à un portage PC et c'est le 3 avril 2025 qu'il prendra vie. Cette itération sur PC a été pensée comme étant dans le version définitive, incluant la campagne, de nouveaux modes (le mode roguelike "Sans retour"), mais aussi une série de niveaux coupés au montage accompagnés des commentaires des développeurs, le mode Guitare en jeu libre, et bien plus encore. On apprend aussi que cette version PC sera optimisée et améliorée de la meilleure des manières et que ce sont les studios Nixxes et Iron Galaxy qui se sont attelés à la tâche. Voici le trailer diffusé lors de la cérémonie des Game Awards.