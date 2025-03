The Last of Us Saison 2 : nouvelle bande annonce, il y aura des changements par rapport au jeu vidéo

Si tout le monde attend patiemment le panel dédié à Death Stranding 2 ce soir, avec sans doute un nouveau trailer, du côté du 7ème art, on prépare l'arrivée de la Saison 2 de The Last of Us. Et c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'on a pu découvrir une nouvelle bande-annonce, avec de nouvelles images et qui prouve que là encore, Neil Druckmann et Craig Mazin vont enrichir leur récit par rapport au jeu vidéo. C'est de toutes les façons quelque chose qui a été confirmée récemment lors d' une interview avec Variety où l'on apprend que certains personnages absents dans le jeu, mais évoqué lors de discussions, auront droit à leur quart d'heure de gloire. C'est le cas de Eugene, incarné dans la série par Joe Pantalioni, et qui aura sans doute un épisode à lui tout seul, lui s'était créé une véritable culture de marijuana dans ses sous-sols et qui servira de havre de paix pour Ellie et Dina avant qu'elles ne découvrent l'horreur.On sait aussi que les showrunners ont modifié la timeline et que les événements du jeu vidéo The Last of Us Part 2 ne seront pas suivis à la lettre, ce qui permettra sans doute de ne pas faire tuer Joel dès les premiers instants de la Saison 2. Parmi les autres changements qui ont déjà été évoqués, on sait aussi que le personnage d'Abby n'apparaîtra pas avec sa musculature impressionnante comme dans le jeu vidéo, mais avec une morphologie standard pour une femme. Neiul Druckmann a en effet soutenu que c'est la performance quo prévaut à la fidélité physique du personnage, et qu'il a hâte de voir la réaction du public face à ce choix déjà critiqué par les fans sur les réseaux sociaux.

La sortie de la saison 2 de The Last of Us aura lieu le 14 avril sur Max, avec 7 épisode, mais il faudra au moins 2 saisons en plus pour compléter le déroulé de tout le jeu vidéo. De quoi nous rendre enthousiaste.