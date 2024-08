The Last of Us Saison 2 : la première bande annonce annonce une série fidèle au jeu vidéo

la scène du bal à Jackson, le tatouage d'Ellie sur sa cicatrice, Isabela Merced qui a hérité du rôle de Dina, Jeffrey Wright qui campe un Isaac Dixon bien énervé (et qu'il jouait déjà dans le jeu vidéo), Gabriela Luna avec les cheveux longs et son fusil de sniper dans une séquence que les fans du jeu ont déjà repéré, les Seraphites avec leur torche dans les bois et même un bout de Kaitlyn Dever en Abby dans la fameuse scène du grillage où elle se fait attaquer par les infectés, cette saison 2 a bien l'intention de respecter le matériau d'origine à la lettre. Un peu trop pour les fans du jeu vidéo, qui ont sans doute oublier que la série ne leur est pas destinée. De toutes les façons, si la Saison 2 est aussi qualitative que la première, ce sera la grande régalade.





Face au succès critique et commercial de la première saison de la série télé The Last of Us, HBO savait qu'il ne fallait en aucun cas louper l'adaptation de la Saison 2, inspiré des événements qui ont eu lieu dans le jeu The Last of Us Part 2. S'il va falloir attendre 2025 avant de découvrir la suite des aventures d'Ellie et de Joel, HBO commence d'ores et déjà le teasing avec une première vidéo, présentant quelques séquences clefs issues du titre de Naughty Dog. Entre la fameuse