The Last of Us 2 : le remaster PS5 confirmé, avec de belles surprises et un prix dérisoire

La nouvelle est tombée dans la nuit : The Last of Us Part II aura bel et bien droit à sa version remasterisée sur PS5, avec une date de sortie déjà connue et fixée au 19 janvier 2024. Puisque Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog savent éperdument que cette mise à niveau si peu de temps après la sortie du jeu original risque de faire jaser, il est prévu une petite facturation de 10€ pour les possesseurs de la version PS4. Mais les développeurs ont aussi prévu pas mal de surprises, à commencer par la présence de nouveaux modes de jeu, comme ce "No Return", qui permettra d'incarner plusieurs personnages différents dans des affrontements sous forme de vagues face à des ennemis un peu random. En évoluant dans ce mode, il sera possible de débloquer de nombreux bonus et même de participer à un classement mondial.









Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi que des niveaux inédits vont être intégrés dans le jeu, les Lost Levels, qui sont en réalité des contenus abandonnés durant le développement du jeu, avec en prime les commentaires des développeurs pour nous donner des détails croustillants. Naughty Dog précise quand même que ces niveau ne sont pas complètement terminés, mais permettront néanmoins de découvrir certaines approches. D'ailleurs, parmi les personnes qui participent aux commentaires, on sait qu'il y aura Neil Druckmann, Halley Gross, Troy Baker, Ashley Johnson et Laura Bailey. On pourra aussi compter sur des graphismes améliorés avec un rendu 4K natif et plusieurs modes Fidélité et Performance. Il est aussi précisé que cette version remasterisée de The Last of Us 2 profitera du SSD magique de la PS5, avec des temps de chargement disparus, des options d'accessibilité et les fonctionnalités de la DualSense. Cerise sur le gâteau, on pourra aussi apprendre à jouer de la guitare librement dans un mode qui est entièrement dédié à l'instrument de musique.