The Last of Us : HBO annonce une Saison 2, qui pour incarner Abby ?

Alors que l'Episode 3 de la première Saison de The Last of Us n'est pas encore diffusé, HBO officialise la mise en production de la Saison 2 ; preuve que la série The Last of Us est un carton d'audience, mais aussi critique. Une annonce faite sur les réseaux sociaux à l'aide d'un logo animé repris de la fin du générique, et qui a suscité de vives réactions de joie de la part des internautes. Il faut dire que depuis la diffusion du programme, c'est le carton plein pour ses créateurs qui ne s'attendaient sans doute pas à un succès aussi fulgurant. A date, le premier épisode à déjà attiré 22 millions de spectateurs, tandis que l'Episode 2 été vu par 5.2 millions de spectateurs le soit de sa diffusion. Des chiffres qui ne concernent uniquement que le territoire américain, ce qui signifie que les audiences mondiales sont sans doute encore plus importantes. Le succès est aussi critique avec une moyenne de 97% pour la presse et 96% pour l'avis des téléspectateurs. Sur Variety , Neil Druckmann exprime toute sa gratitude pour ce succès fulgurant et se dit honoré et bouleversé qu'autant de personnes aient embrassé l'histoire d'Ellie et de Joel.

Je suis flatté, honoré et franchement bouleversé que tant de personnes se soient retrouvées dans notre récit du voyage de Joel et Ellie. La collaboration avec Craig Mazin, notre équipe incroyable d'acteurs et de techniciens, mais aussi HBO a dépassé mes attentes qui étaient déjà importantes. Maintenant, nous avons le plaisir absolu de pouvoir le refaire avec la Saison 2 ! Au nom de tout le monde chez Naughty Dog & PlayStation, merci !

Maintenant que cette Saison 2 est annoncée, une question demeure. Neil Druckmann va-t-il raconter reprendre les événements de The Last of Us Part 2, ou partir sur quelque chose de complètement inédit ? S'il semble logique de suivre une fois encore la trame scénaristique du jeu vidéo, avec l'arrivée d'Abby, il n'est pas impossible d'être pris à contre-pied pour nous raconter un pan de l'histoire de Joel qui n'a jamais été raconté. Que s'est-il passé durant les 20 ans après le début de la pandémie, pendant laquelle notre personnage est devenu quelqu'un de froid et de distant ? Si Neil Druckmann se décide en toute logique de reprendre la trame du jeu The Last of Us Part 2, alors il faudra se préparer au choc qui avait divisé les joueurs quant à la mort choquante de Joel, exécuté par une Abby elle ausis prise de rage et de vengeance.Pour de nombreux internautes, l'actrice Shannon Berry pourrait bien être castée pour endosser le rôle de ce personnage très controversé. La raison est simple : depuis quelques semaines, Neil Druckmann s'est mis à suivre la comédienne sur son compte Instagram, alors que celle-ci ressemble comme deux gouttes d'eau au personnage du jeu vidéo. On rappelle que c'est Jocelyn Mettler qui avait servi de modèle visage pour le jeu vidéo, elle qui a travaillé au sein de Naughty Dog il y a quelques années. Quant à Shannon Berry, il s'agit d'une actrice australienne, qu'on a pu voir dans la série The Wilds de Prime Video. On attend maintenant de savoir quelle sera la direction prise par Neil Druckmann et Craig Mazin.