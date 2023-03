The Last of Us HBO : les audiences sont supérieures à House of the Dragon, voici les chiffres

C'est dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mars 2023 qu'a été diffusé le neuvième et dernier épisode de la série The Last of Us. Les producteurs étaient sans doute plus anxieux que la normale puisqu'au même moment, la 95ème cérémonie des Oscars était diffusée sur une autre chaîne. Pour une raison inconnue, HBO a décidé de maintenir la diffusion alors que pour le Super Bowl, on se rappelle que l'épisode 5 avait été avancé de deux jours pour éviter la confrontation. Malgré cette rude concurrence, l'épisode 9 de The Last of Us a été suivi par 8.2 millions de spectateurs américains, ce qui correspond à 100 000 de plus par rapport à l'épisode 8 qui détenait pourtant le record de la série. Preuve que le succès est total et que l'intérêt à progresser au fil des 9 épisodes. C'est simple, c'est une progression de 74.6% pour l'épisode "Season Finale", sachant qu'il s'agit uniquement des chiffres enregistrés uniquement sur le service HBO Max aux Etats-Unis à l'instant T de la diffusion. Autant vous dire qu'en cumulant les spectateurs en "Replay" et ceux dans les autres pays, les chiffres sont encore plus importants.









Un succès qui permet à The Last of Us de faire mieux que Game of Thrones et même House of the Dragon, puisqu'en cumulant les chiffres, HBO annonce que l'audience moyenne des 6 premiers épisodes de The Last of Us s’élève à environ 30,4 millions de téléspectateurs sur l’ensemble des plateformes, sachant que l'épisode 1 a été vu près de 40 millions de téléspectateurs. A titre de comparaison, House of the Dragon avait rassemblé en moyenne 29 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes. En revanche, Game of Thrones, conserve le record avec plus de 44 millions de téléspectateurs en 2019. Le succès pour The Last of Us est donc totale et la suite va évidemment se passer en Blu-ray et DVD, sans oublier que les Saisons 2 et 3 se préparent à être tournées cette année selon les propos de Pedro Pascal, et suivront les événements du jeu vidéo The Last of Us Part 2.





Audience de chaque épisode de The Last of Us :

Épisode 1 : 4,7 millions

Épisode 2 : 5,7 millions

Épisode 3 : 6,4 millions

Épisode 4 : 7,5 millions

Épisode 5 : 11,6 millions (cdonnées sur 3 jours de diffusion)

Épisode 6 : 7,8 millions

Épisode 7 : 7,7 millions

Épisode 8 : 8,1 millions

Épisode 9 : 8,2 millions (face aux Oscars)