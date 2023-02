The Last of Us Épisode 5 : meilleur que le jeu vidéo sur le plan émotionnel, critique et analyse

Cinquième épisode de la série The Last of Us par HBO, et forcément, nouvelle vidéo consacrée à son débriefing et à son analyse complète, car une fois encore, il y a beaucoup de choses à dire. Dans tous les cas, cette semaine, l’attente aura été moins longue car Super Bowl oblige, HBO a décidé d’avancer la diffusion de l’épisode de 2 jours, histoire de ne pas se faire cannibaliser par ce qui est l’événement sportif le plus suivi aux Etats-Unis chaque année.

Que faut-il retenir de cet épisode 5 du coup ? Première chose à savoir, sa durée de 59 min, soit une heure complète, ne chipotons pas pour une minute, et qui a été réalisé une fois encore par Jeremy Webb, l’un des rares metteurs en scène à avoir droit à faire 2 épisodes. Il y en a un autre d’ailleurs, Ali Abbasi qui a fait les épisodes 8 et 9, de loin les meilleures de la série, mais on y reviendra en temps voulu. Comme on a pu le voir à la fin de l’épisode 4, ce sont les personnages de Henry et de Sam qui font leur entrée dans la série, deux protagonistes majeurs du jeu vidéo et qui se devaient évidemment de figurer dans le traitement de la série, et ce pour plusieurs choses. La première, c’est que leur présence permet à Joel et Ellie d’avoir un peu de bonne compagnie dans ce monde ravagé où l’homme est plus dangereux que les infectés. D’ailleurs, c’est ça la finalité de la série comme du jeu vidéo, comment se comporteraient les survivants dans un monde aussi fucked up ? Bah ce n’est pas beau à voir, quel que soit le camp dans lequel on se trouve.





L’autre avantage d’avoir introduit Henry et Sam, c’est aussi de permettre à Joel et Ellie de consolider leurs liens d’affection entre eux, mais ça, on y reviendra à la fin de cette vidéo. Par rapport au jeu vidéo, il y a eu pas mal de changements. Déjà dans la façon dont ils se rencontrent, ce n’est plus la même chose. Dans la série, Ellie et Joel se font réveiller par Henry et Sam qui les braquent dans leur sommeil, tandis que dans le jeu vidéo, c’est en passant par une fenêtre en pleine journée que Joel se fait attaquer par Henry qui l’a pris pour un soldat. Je trouve d’ailleurs que Craig Mazin et Neil Druckmann ont trouvé un bon angle pour faire le lien entre les événements du 4è épisode avec l’arrivée de Henry et de Sam. Les deux protagonistes sont intimement liés à Kathleen qui cherche à tout prix à les retrouver, quitte à déployer des forces considérables. On apprend en effet que c’est Henry qui a fait tuer le frère de Kathleen, par trahison et nécessité, afin de sauver la vie de son frère. C’est la raison pour laquelle Kathleen est hors d’elle et n’hésite pas à employer la violence pour arriver à ses fins. Du coup, on est renvoyé à cette thématique que Neil Druckmann dénonce dans les jeux vidéo The Last of Us, et surtout dans la Partie 2, la haine et la violence engendre haine et violence, un cycle interminable dont il est difficile de s’en sortir. Jusqu’au dénouement final de The Last of Us 2 où Ellie parvient à casser le cycle.





Autrement, il y a aussi un traitement différent dans la personnalité de Henry et de Sam entre la série et le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, nos deux personnages sont des survivalistes, surtout Henry qui ne dévie jamais de la règle d’or qu’il s’est imposé : ne jamais prendre des choses inutiles avec eux. On se rappelle par exemple de cette scène où Henry, qui est une jeune garçon on le rappelle, s’amuse avec un robot et se fait engueuler derrière par son grand frère qui lui rappelle la règle de survie. Dans la série, cet esprit très dur, limite militaire, a été grandement atténué, avec un Henry plus doux avec son frère qui n’hésite pas d’ailleurs à lui donner des crayons pour qu’il puisse passer le temps quand ils sont obligés de se cacher. Autre élément fort important, c’est le personnage de Sam, qui est plus jeune dans la série, puisqu’il doit avoir quelque chose comme 6/7 ans environ, alors qu’il en a 9/10 dans le jeu vidéo. Et surtout, la grande différence, c’est que Sam est atteint de surdité dans la série, ce qui n’est pas le cas dans le titre de Naughty Dog. Ce choix d’opter pour un personnage sourd a deux intérêts : le premier, c’est d’être plus inclusif, d’autant que l’acteur qui joue Sam, de son vrai nom Keivonn Woodard, est réellement atteint de surdité dans la vraie vie. Et l’autre intérêt, c’est aussi d’apporter une dimension encore plus touchante avec un personnage qui respire la tendresse et l’innocence. Du coup, ce qui lui arrive à la fin devient encore plus tragique et dramatique, surtout avec ces scènes de complicité qu’il a avec Ellie durant tout l’épisode. D’ailleurs, le fait que Sam soit plus jeune permet à Ellie de s’en occuper comme si c’était son petit frère, et là encore, ça renforce ces liens d’affection qui vont nous heurter quand Henry sacrifiera son frère à la fin.









Et c’est là que je trouve que la série surpasse le jeu vidéo, dans sa dimension tragique, mais aussi grâce au recast des acteurs qui incarne Henry et Sam. On se rappelle tous du choc émotionnel du jeu vidéo, du destin tragique de ces deux personnages, mais je trouve qu’avec du recul, ça manquait d’impact émotionnel. Non pas qu’on n’était pas touché par l’acte désespéré de Henry qui abat son frère comme un animal, mais une fois qu’on a vu la séquence dans la série, on se rend compte que Lamar Johnson parvient à insuffler davantage de tragédie, de désespoir et d’humanité dans son jeu. La scène dans la série est plus percutante, plus touchante émotionnellement, avec ce tir qui part un peu de manière instinctive et presque incontrôlée, le regard ensuite de Lamar Johnson qui se rend compte qu’il vient de faire une bêtise, et puis ce moment où il décide de se mettre une balle dans la tempe, j’ai trouvé cette séquence absolument incroyable sur le plan émotionnel. De même, la scène entre Ellie et Sam juste avant qu’ils aillent se coucher, Ellie qui rassure Sam en lui montrant à nouveau sa morsure, décidant de lui mentir pour qu’il passe une bonne nuit, tout en sachant ce qui va lui arriver, le jeu de Bella Ramsey est vraiment impeccable. C’est là que la série réussit à faire mieux que le jeu vidéo.





Impossible de parler de cet épisode 5 sans évoquer la séquence des infectés que tout le monde attendait, et pour cause, il y a aussi la présence du colosse ou Bloater pour utiliser le terme exact. Comme je l’avais signalé dans ma vidéo recap des 9 épisodes, cette série manque singulièrement de passage avec ces infectés, même si je tiens à rappeler que The Last of Us n’est pas une série de zombies, mais l’histoire entre deux personnages, Joel et Ellie dans un monde post-apo infecté de « zombies », ce n’est pas pareil. Je rappelle le film qui a inspiré le jeu vidéo et son auteur Neil Druckmann, c’est La Route de Jon Hillcoat, avec un traitement similaire. Dans tous les cas, vous allez être servi car c’est l’épisode où vous allez avoir un maximum d’infectés, des runneurs, des stalkers, des clickers, le tout qui viennent se jeter sur les forces armées de Kathleen. Si le Bloater ne déçoit pas en arrachant la tête du personnage joué par jeffrey Pierce, je trouve dommage qu’il n’y ait pas de confrontation avec Ellie et Joel. Le rendez-vous avait été manqué dans l’épisode 3, car je vous rappelle que dans le jeu, c’est avec Bill qu’on fait la rencontre du colosse avec un combat acharné et franchement ça n’aurait été pas de refus d’avoir un affrontement dans la série. D’ailleurs, sachez que vous ne verrez plus d’infectés dans la suite de la série, sauf un passage au début de l’épisode 9, mais on n'en dis pas plus.