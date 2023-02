The Last of Us Episode 7 : le DLC "Left Behind" adapté, notre analyse et comparatif avec le jeu vidéo

Tout le monde se rappelle de l’Episode 3 de la série The Last of US, un moment fort dans la construction de cette première saison, qui se permettait de prendre des libertés par rapport au matériau d'origine, mais aussi d'explorer l'histoire entre Bill et Frank que le jeu vidéo n'avait pas souhaité développer. De quoi faire réagir un bon nombre de personnes, qui n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement en review-bombant l'épisode sur des sites tels que IMDB, Metacritic et Rotten Tomatoes. Il y a donc de fortes chances pour que ce soit le cas également avec l’épisode 7, qui va explorer le passé et l’homosexualité d’Ellie. Parce que oui, c’est le moment pour Neil Druckmann et Craig Mazin d’adapter le DLC "Left Behind", sorti quelques mois après l'histoire principale en 2013, puis "remaké" en 2022 avec The Last of Us Part 1.

Avec une durée de 56 min, l'épisode 7 est in fine à peine plus long que le DLC en lui même, puisqu’on pouvait le terminer en 1h30 en ligne droite. Avec du recul, c'est vrai que c'était assez court, mais il restera un arc important pour mieux comprendre le personnage d'Ellie. Pour cet épisode, c'est Liza Johnson qui a été engagée pour mettre en oeuvre la relation amoureuse entre notre ado de 14 ans et Riley. Son nom reste méconnu du grand public, malgré sa participation à la série Room 104 en 2018 (produite également par HBO), et le film qu’elle a écrit et mis en scène en 2011, qui s’intitule "Return" avec Linda Cardellini et Michael Shannon en têtes d'affiche. Ce qui est intéressant avec la série télé, c’est que le DLC "Left Behind" est intégré directement dans le récit, pour ne plus être traité comme une histoire à part entière. On a longtemps pensé qu’avec le remake de The Last of Us sorti en 2022, Naughty Dog allait l’incorporer directement dans l'aventure principale, mais le récit est finalement resté détaché de la trame originelle et accessible uniquement via le menu principal. Mais qu’importe, ici, on va bel et bien découvrir l’histoire d’Ellie quelques mois avant sa rencontre avec Joel et surtout comment elle s’est fait mordre et qu’elle ait découvert son immunité face au Cordyceps. Mais bien plus encore, c’est sa relation avec Riley qui va être le centre de cette histoire. Une fois encore, The Last of Us, ce sont des histoires de rencontres, d’amour et haine avant d’être un film de « zombies ».









Pour cet épisode 7 "Left Behind", c’est l’actrice Storm Reid (âgée aujourd’hui de 19 ans) qui a été choisie pour incarner Riley, la meilleure amie et le petite amoureuse d’Ellie. On avait pu la voir dans le film Twelve Years a Slave à l’âge de 9 ans, plus récemment dans le Suicide Squad de James Gunn où elle incarnait la fille de Bloodsport (incarné par Idris Elba), et on la verra dans le film Missing d'ici quelques semaines au cinéma. Dans les grandes lignes, cet épisode 7 va reprendre toute la structure de Left Behind, avec ses scènes qui sont videogame accurate, tout comme les dialogues qui ont été repris presque au mot près. Bref, les fans du jeu vidéo vont être ravis, car l’épisode est extrêmement fidèle au jeu vidéo. Il y a toutefois quelques nouveautés pas désagréables, comme le passage au cours militaire que suit Ellie, et qui est souvent évoqué dans le jeu vidéo. Cela va nous permettre de mieux comprendre sa personnalité, du fait qu’elle soit isolée de ses camarades, qu’elle préfère être seule que mal accompagnée et qu’elle ait recours à la violence pour se défendre. On va d’ailleurs apprendre avec le Capitaine Wong qu’elle a pour habitude d’être envoyée dans une cellule et qu’elle en l’habitude…









Cet épisode va aussi permettre à Bella Ramsey de briller plus que d’habitude, puisque c’est elle qui va littéralement occuper tout l’espace, Joel étant en retrait à cause de sa blessure. Comme dans le jeu vidéo, cet épisode 7 va jouer avec les ellipses temporelles, certes moins fréquentes, mais cependant présentes au début et à la fin. Une très belle performance d’actrice de la part Bella Ramsey qui a compris l’essence du personnage d’Ellie, et cet épisode va lui permettre de passer par toutes les émotions. Un gros travail dans l’acting donc, mais aussi dans le regard, et les gestes. C’est assez visible lors de la scène du manège, le fameux merry-go-round, qui a été magnifié dans la série par rapport au jeu vidéo. Une scène importante dans la prise de conscience d’Ellie de ses sentiments pour Riley avec Bella Ramsey qui joue aussi bien l’amour naissant, la timidité et la gêne quelque part de vouloir lui avouer ses sentiments. Tout cela est accompagné par une ambiance visuelle pleine de couleurs et une caméra qui sait aller chercher les regards. C’est très propre.









D’ailleurs, parmi les scènes du centre commercial que la série fait mieux que la série, il y a aussi la découverte du mall en question, là aussi emmené de façon plus spectaculaire, avec ce moment où Riley demande à Ellie de se rendre dans une salle et d’attendre son feu vert. Le fait que Riley enclenche le groupe électrogène pour aller chaque partie du centre commercial et illumine la scène, c’est nettement plus impactant émotionnellement. Dans le jeu, les deux jeunes filles pénétraient dans le mall et découvrait les zones au fur et à mesure de l’avancée. L’épisode 7 parvient d’ailleurs à placer plus de contexte par rapport à notre réalité avec des magasins abandonnés qu’on connaît bien : Foot Locker, The Body Shop ou bien encore Victoria’s Secret. La scène où Ellie découvre un escalator en état de fonctionnement apporte également une certaine émotion, d’autant qu’à ce moment-là, on a le droit au fameux Take on Me de A-Ha qu’on attendait tant, et qui fait référence à The Last of Us Part 2 et la fameuse scène de guitare. De toutes les façons, c’était teasé dans l’épisode 7, avec la K7 aperçue dans le chambre d’Ellie et le 2è trailer qui avait intégré la chanson. D’ailleurs, HBO a récemment remplacé le morceau par une musique dramatique classique pour une raison inconnue. Certains évoquent des problèmes de droits d’utilisation, d’autres pensent que c’est pour éviter les spoilers par rapport à la Saison 2. On penche plutôt pour la première possibilité.









La séquence avec les masques est elle aussi mieux amenée et mieux écrite dans la série, et d’ailleurs, elle intervient plus tard dans le récit. Dans le jeu, Ellie et Riley découvrent et jouent avec les masques au début du centre commercial, sans réel impact émotionnel, alors que dans l’épisode 7, elle va servir à réconcilier les deux personnages après leur dispute et intégrer par la suite le baiser volé d’Ellie, juste avant l’arrivée de l’infecté. Concernant la scène du photomaton, c’est à peu près la même que dans le jeu vidéo, plus courte d’ailleurs dans la série avec une scène où Ellie repousse Riley d’ailleurs, que je ne trouve pas nécessairement logique puisqu’après, dans le manège, elle a les yeux qui brillent en la regardant. C’était peut-être le moment d’y intégrer un moment de complicité plus fort... Il y a autrement une différence majeure entre le jeu vidéo et la série, puisque dans le jeu, Ellie et Riley affronte plusieurs dizaines d’infectés avant de se faire mordre, alors que dans l’épisode 7, il ne s’agit que d’un seul avec qui elles vont avoir du mal à s’en défaire. Autant ça fonctionne et on comprend la nécessité de placer plusieurs zombies pour apporter l’action nécessaire en tant que joueur, autant dans la série, c’est plus crédible qu’elles n’affrontent qu’un seul infecté. On se rappelle dans l'épisode 2 que Joel et Tess avaient déjà du mal à se défaire de 2 clickers... Dommage par contre que l’infecté de la série fait un peu cheap dans cet épisode, la prothèse en silicone que porte l’acteur est bien trop visible et on ressent le revêtement un peu trop flasque de la texture...









Autre scène importante qui a été modifiée entre le jeu vidéo et la série, c’est le moment où Riley fait découvrir une salle d’arcade à Ellie et notamment la borne Mortal Kombat 2, son jeu préféré qu’on a aussi pu voir en poster dans sa chambre. Dans la série, les deux jeunes filles s’affrontent et jouent ensemble, on voit d’ailleurs des séquences de gameplay, alors que dans le jeu, c’est Riley qui va simuler une partie car la borne ne fonctionne pas dans le jeu vidéo. D’ailleurs, le nom Mortal Kombat n’est jamais évoqué, mais dans la description de Riley, il est évoqué le sang qui coule à flot, les membres arrachés et le fameux Finish Him, on savait que c’est Mortal Kombat. Bien sûr que cette scène racontée où Ellie ferme les yeux et s’imagine en train de jouer est plus forte émotionnellement parlant, mais je comprends le besoin de l’avoir réécrite pour la série. Car dans le jeu, on contrôle déjà nos personnages, il n’y avait pas besoin de nous faire jouer la scène en tant que joueur, mais dans la série, c’est plus impactant que de les voir s’amuser avec puisqu’on est spectateur. Et puis pour le grand public qui ne connait pas nécessairement le jeu vidéo, c’est tout de suite plus parlant, plus évocateur. Cet épisode 7 nous prouve combien Neil Druckmann et Craig Mazin ont compris comment il fallait adapter le jeu The Last of Us en série. Et encore une fois, je le répète pour les grincheux bourrins, oui, ça manque d’infectés, oui on aurait pu placer plus de scènes d’action, mais n’oubliez jamais que ce qu’on retient de The Last of Us, ce sont avant tout les relations entre tous les personnages, et c’est ça l’essentiel.