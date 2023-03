The Last of Us HBO : la date de diffusion de la Saison 2 révélée par Bella Ramsey, il va falloir être patient !

La première saison de la série The Last of Us s'est achevée il y a déjà une semaine, laissant de nombreux spectateurs orphelin d'un lundi festif et joyeux. Fort heureusement, HBO, Craig Mazin et Neil Druckmann sont déjà sur le pied de guerre pour préparer la suite et les deux prochaines saisons qui permettront de raconter l'ensemble des événements de The Last of Us Part 2. Comme Neil Druckmann l'a confirmé récemment, il faudra plusieurs saisons (deux a minima) pour raconter les aventures d'Ellie, mais aussi d'Abby, l'autre personnage majeur de cette suite. On imagine déjà une saison consacrée à Ellie, ses nouveaux démons, ses rapports conflictuels avec Joel, puis une autre saison dédiée entièrement à Abby, son point de vue et tout ce qui s'en suit. Si des rumeurs courent sur l'identité de l'actrice que Neil Druckmann aurait déjà choisie ( probalement Shannon Berry ), la date de diffusion de cette Saison 2 reste elle aussi très floue. Coup de bol, lors d'une interview accordée à nos confrères de The Independent, Bella Ramsay (qui joue Ellie dans la série, hein) a dévoilé la fenêtre de sortie de la suite et il va falloir malheureusement être patient, puisque la jeune comédienne de 19 ans annonce une sortie entre fin 2024 et début 2025. Ce ne sera pas pour tout de suite. Je pense que nous allons tourner probablement à la fin de cette année, ou au début de la prochaine. Donc ce sera probablement pour la fin 2024, ou début 2025.

es propos qui contredisent ceux de Pedro Pascal qui avait annoncé un début de tournage pour ce printemps, ou du moins dans les prochains mois... Bref, il semblerait que même du côté de la production, rien ne soit vraiment défini à ce stade. Dans tous les cas, Neil Druckmann (scénariste et réalisateur sur la série, mais créateur du jeu vidéo) a déjà commencé à teaser la Saison 2 avec un fan-art assez explicite. On y voit le bras musclé d'Abby avec un marteau dans la main, faisant évidemment référence à une séquence bien connue du jeu vidéo, révélée lors de la Paris Games Week 2017. Du coup, pour celles et ceux qui fantasmaient sur une réécriture des événements de The Last of Us Part 2 pour la série, c'est évidemment rapé. Parce que oui, c'est mieux ainsi et c'est la raison d'exister du personnage d'Abby.