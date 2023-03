The Last of Us HBO : la série arrive en Blu-ray, Steelbook 4K et DVD, voici les visuels

Maintenant que la diffusion de la Saison 1 de The Last of Us est terminée, HBO peut enfin communiquer sur la sortie des versions vidéo Blu-ray, Steelbook 4K et DVD, et notamment leur date de sortie. C'est donc le 19 juillet prochain que les amoureux du physique et les collectionneurs vont pouvoir mettre la main sur ces éditions au visuel différent. En effet, selon la mouture choisie, vous aurez droit soit au duo Joel & Ellie, ou un infecté pris dans les ramifications de son Cordyceps. L'idée est chouette d'ailleurs, mais le rendu artistique fait débat sur les réseaux sociaux. Sans doute le côté cartoon crayonné qui ne fait pas l'unanimité. Bien sûr, la Saison 1 regroupe l'ensemble des 9 épisodes de la série, avec une totalité de 8h44 de programme. Quant à la Saison 2, elle semble bien avancée, puisque selon les récents propos de Pedro Pascal, le tournage devrait avoir lieu dans les prochains mois.





Les 9 épisodes de The Last of US

1. When You’re Lost in the Darkness. 2. Infected. 3. Long Long Time. 4. Please Hold My Hand. 5. Endure and Survive. 6. Kin. 7. Left Behind. 8. When We Are In Need. 9. Look for the Light.