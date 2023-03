The Last of Us HBO : la Saison 2 va arriver plus vite qu'on ne le croit, la date de tournage révélée

Alors que l'épisode 8 de The Last of Us par HBO se fait cruellement attendre par tous les spectateurs devenus accrocs à cette série brillante, on apprend que la Saison 2 pourrait bien arriver plus vite qu'on ne le croit. En effet, lors d'une interview donnée au média The Collider pour la promotion de la Saison 3 de The Mandalorian, Pedro Pascal s'est laissé aller à quelques confidences sur The Last of Us. L'acteur a avoué que le tournage pourrait bien démarrer dans les prochains mois, au printemps même, ce qui signifie que la pré-production est bien avancée. Cela prouve surtout que HBO avait déjà donné son feu vert à Craig Mazin et Neil Druckmann quant à une Saison 2, qui avait été annoncée après seulement deux épisodes diffusée. Oui, la série est un succès d'audience, mais aussi critique, mais si le tournage de cette Saison 2 démarre au printemps, cela veut également dire que le scénario est prêt et que les décors sont déjà repérés et préparés. Tout cela était donc en préparation depuis bien longtemps et le succès de la série n'a fait que conforter HBO de lancer la production de la suite en toute quiétude.