The Last of Us : l'épisode 8 est un carton d'audience, des chiffres record !

L'épisode 8 de la série The Last of Us produite par HBO a réuni 8.1 millions de téléspectateurs au moment de sa diffusion le dimanche 5 mars 2023 aux Etats-Unis. C'est tout simplement le record de la série puisque selon Warner Bros. Discovery, ce titre appartenait à l'épisode 4 avec 7,5 millions de téléspectateurs, et ce malgré le fait que les données d'audience des épisodes 5 à 7 n'aient pas été révélés. Ces 8,1 millions de téléspectateurs qui ont regardé l'épisode 8, intitulé "Quand nous sommes dans le besoin", ont contribué à une augmentation de 74% de hausse du nombre de téléspectateurs par rapport au premier épisode, qui avait attiré 4.7 millions de personnes. Ce fut ainsi un succès d'audience immédiat pour la série The Last of Us, puisqu'elle était déjà devenue le deuxième meilleur lancement d'une série depuis 10 ans, juste derrière "House of the Dragon". La série s'est ensuite appuyée sur ce lancement avec 5,7 millions de téléspectateurs lors du deuxième épisode, soit la plus forte augmentation jamais enregistrée par HBO entre un lancement et un deuxième épisode, conduisant à un renouvellement précoce de la saison 2. Avec 6.4 millions de téléspectateurs, l'épisode 3 a été acclamé par les critiques, notamment pour les performances de Nick Offerman et Murray Bartlett, qui jouaient respectivement les personnages de Bill et de Franck.

Face à cette augmentation constante de l'intérêt autour de la série, il est fort probable que l'épisode 9 puisse atteindre un nouveau record d'audience pour la fin de cette Saison 1, malgré le fait qu'il y aura en parallèle la 95ème cérémonie des Oscars qui sera diffusée sur ABC. Mais on se souvient que l'épisode 4 avait réuni 7,4 millions de téléspectateurs, alors qu'il était en concurrence avec les Grammy Awards. Rien n'est joué donc.