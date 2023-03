The Last of Us Part I : la version PC est une catastrophe, voici les pires bugs du jeu

Alors qu'il jouit d'une aura fantastique suite à la série télé produite et diffusée sur HBO, le jeu vidéo The Last of Us Part 1 vient d'arriver sur PC. Un portage pour le moins attendu, car il permet à de nouveaux joueurs de pouvoir découvrir enfin ce chef d'oeuvre sorti en premier lieu sur PS3 en 2013. Malheureusement, il semblerait que l'adaptation ait manqué de travail et de minutie puisque le jeu est sorti complètement cabossé. Entre les bugs assez violents, les problèmes sonores, le frame-rate qui chute même dans les menus, des temps de chargement qui se multiplient et durent longtemps, il y a de quoi s'inquiéter. Sur Steam, le jeu a une moyenne d’évaluations « plutôt négatives » avec plus de 9 100 commentaires qui expliquent que le jeu est tout simplement injouable.Pourtant, Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment avaient pris le soin de décaler le jeu de quasiment un mois pour que l'expérience soit la meilleure possible. Le studio californien a aussitôt réagi sur Twitter, expliquant qu'il travaille sur le jeu pour que les dégâts durent le moins longtemps possible, et devrait déployer un patch très rapidement. En attendant, on vous suggère de ne pas lancer le jeu, à moins que vous souhaitiez faire des vidéos montages de glitches et autres bugs. Dans ces cas-là, on a une belle vidéo à vous partager.