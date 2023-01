The Last of Us : le personnage de Marlène n'a pas été recasté, c'est la même actrice que dans le jeu vidéo

En passant du jeu vidéo à la série télé, The Last of Us a forcément renouvelé son casting. Si Troy Baker et Ashley Johnson ont incarné à merveille Joel et Ellie dans les jeux vidéo, ces derniers restent malheureusement méconnus du grand public. Ashley Johnson a certes eu un petit rôle dans le premier Avengers (pas mal de ses scènes ont été coupées au montage toutefois), mais son âge (39 ans) l'empêchait quoiqu'il arrive d'incarner une petite fille de 14 ans à l'écran. En performance capture, on peut tout faire, mais pas dans un tournage classique. La production a donc opté pour des acteurs plus bankables, et Pedro Pascal comme Bella Ramsey ont été choisis après des essais qui se sont avérés convaincants. Le résultat obtenu dans le premier épisode diffusé aujourd'hui même a permis d'ailleurs de rassurer tout le monde. Malgré cela, afin de ne pas trahir l'amitié qui lie Neil Druckmann à ses comédiens originaux, ce dernier leur a offert un rôle à chacun dans la série télé. Des personnages différents, mais cependant importants pour le récit. Troy Baker incarne James, l'un des hommes de mains de David, le leader du clan des cannibales, tandis que Ashley Johnson joue le rôle d'Anna, la mère d'Ellie dans une prestation incroyable. L'acteur Jeffrey Pierce, qui jouait Tommy dans le jeu vidéo, a lui aussi été recasté pour interpréter Perry, un rebelle vivant dans la zone de quarantaine.Seule la comédienne Merle Dandridge a la chance de garder son rôle du jeu vidéo, à savoir Marlène, la cheffe des Lucioles, qui va mandater Joel d'escorter Ellie à travers tout le pays. Dans la nouvelle vidéo making of que HBO a publié aujourd'hui même, l'actrice se dit surprise d'avoir été choisie pour reprendre son rôle 10 ans plus tard, alors que des centaines de comédiens avaient postulé pour le rôle. Elle mesure la chance qu'elle a évidemment de revenir dans le personnage de Marlène et de la faire évoluer dans la série. On vous rappelle que nous avons le privilège d'accéder à l'ensemble des 9 épisodes de la série en avant-première. Suite à ce visionnage, nous avons fait une vidéo pour vous donner notre ressenti face à ce programme alors qu'on connaît le jeu vidéo par coeur.