The Last of Us X Mario Kart : Pedro Pascal en Mario super crédible, la vidéo improbable

Dans un univers parallèle, celui du Saturday Night Live, le monde de The Last of Us a fusionné avec celui de Mario Kart. Un concept aussi improbable que réussi, imaginé par les auteurs du SNL qui se sont amusés à grimer Pedro Pascal en Mario. Le pire, c'est que le comédien incarne presque à la perfection le plombier moustachu de Nintendo, d'autant qu'il prend le rôle parodique au sérieux. Ce n'est d'ailleurs pas Ellie qu'il doit escorter à bon port dans ce sketch parodique, mais la Princesse Peach, elle aussi désabusé par ce monde qui tombe en ruines. Lors de lors périple, ils tomberont nez à nez face à des Clickers remplacés ici par des Gombas, tandis que Yoshi et Toad assument leur bi-sexualité. Luigi n'a pas été oublié, et ce dernier se balade avec un fusil à pompe. Evidemment, Bowser fait lui aussi partie de ce monde ravagé et ce dernier compte bien rattraper notre couple au volant de son kart. Le résultat est franchement incroyable et d'une grande réussite. On vous laisse juger par vous-mêmes.