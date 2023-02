The Last of Us Part I : la version PC est repoussée, voici la nouvelle date de sortie

The Last of Us Part I aura du retard. Dans un communiqué posté sur son site et ses différents réseaux sociaux, le studio Naughty Dog informe les joueurs qu'il va falloir patienter jusqu'au 28 mars 2023 pour mettre la main dessus. Trois semaines de retard, ce n'est évidemment pas grand-chose, surtout quand certains ont besoin de 8 mois pour changer le nom de leur jeu (coucou The Day Before, qui est bien parti pour être un scam). De toutes les façons, les fans de l'univers post-apo de Naughty Dog peuvent sagement patienter avec la série télé HBO diffusée tous les lundis, d'autant que son adaptation est d'une fidélité incroyable.





The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 3 février 2023





Elle était attendue pour le 3 mars prochain, mais la version PC de