The Last of US : la série est un carton, les chiffres d'audience ont été révélés !

On savait la hype importante, mais on ne se doutait pas que la série The Last of Us pouvait réaliser une telle performance. L'adaptation du jeu vidéo en programme télé, mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey, a attiré 4,7 millions de téléspectateurs sur la plateforme HBO Max rien que sur la journée du dimanche 15 janvier aux Etats-Unis. Une réussite incroyable qui permet de mesurer l'impact du jeu vidéo dans le paysage culture populaire et qui devient le plus gros lancement d'une série sur HBO Max après House of the Dragon et ses 9,986 millions de téléspectateurs. Les premiers chiffres de The Last of Us représentent presque le double de la première soirée de Saison 2 d'Euphoria, qui a enregistré 2,4 millions de téléspectateurs. HBO a précisé que l'audience du dimanche soir représente généralement 20% à 40% de l'audience brute totale de l'émission par épisode."Nous sommes ravis de voir les fans de la série et du jeu vidéo découvrir cette histoire emblématique d'une nouvelle manière, et nous leur exprimons notre gratitude pour avoir contribué à en faire un succès", a déclaré Casey Bloys, président-directeur général de HBO et HBO Max, avant d'ajouter : "Félicitations à Craig, Neil et aux brillants acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour donner vie à ce spectacle. Nous attendons avec impatience que les fans du monde entier profitent du reste de la saison." Craig Mazin et Neil Druckmann ont également pris la parole face à ce lancement réussi : "Notre objectif était simplement de faire la meilleure adaptation possible de cette histoire bien-aimée pour un public aussi large que possible. Nous sommes ravis de voir combien de fans, anciens et nouveaux, ont accueilli The Last of Us dans leurs maisons et leurs cœurs."

En effet, faisant partie des rares médias français à avoir eu accès aux 9 épisodes de la série avant sa diffusion, le premier épisode n'est en réalité qu'une mise en bouche de ce qui arrive par la suite, la série montant crescendo dans la tension et la violence qui abrite ce monde post-apocalyptique, ravagé par le Cordyceps, un champignon qui a rendu la moitié de l'Humanité zombifié. La série met en vedette Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett et Nick Offerman ainsi que Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson et Troy Baker. The Last Of Us est écrit et produit par Craig Mazin et Neil Druckmann. Il s'agit d'une coproduction avec Sony Pictures Television avec PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog. Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan et Rose Lam produisent également.