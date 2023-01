The Last of Us : voici la durée de chaque épisode pour la série télé de HBO

43 min pour l’épisode le plus court jusqu'à 81 minutes pour celui qui dure le plus longtemps, à savoir le premier épisode, celui que le monde découvrira le 15 janvier et le 16 janvier pour la France. Au total, la série fait 564 minutes, soit une durée de 8h et 44 minutes. Ce n'est pas autant que la durée du jeu vidéo qui se finissait en une quinzaine d'heures, mais amplement suffisant pour que les moments forts du road trip de nos deux personnages soient le plus authentique et fidèle possible. On rappelle d'ailleurs que la série suit parfaitement la trame du jeu vidéo, mais offre des passages inédits, jamais racontés dans le jeu vidéo. On découvre même davantage de choses sur certains personnages qui n'étaient pas aussi développé dans l'oeuvre originale. On vous rappelle que la série sera diffusée à hauteur d'un épisode par semaine, tous les lundis pour la France, et ce dès le 16 janvier 2023, soit demain. Pour en savoir davantage, sans spoilers, vous pouvez voir notre avis sur l'ensemble de la série.





Ep. 1 : 81 min

Ep. 2 : 53 min

Ep. 3 : 76 min

Ep. 4 : 46 min

Ep. 5 : 59 min

Ep. 6 : 59 min

Ep. 7 : 56 min

Ep. 8 : 51 min

Ep. 9 : 43 min

