The Last of Us : le comparatif jeu vidéo VS série, c'est ultra fidèle !

Le premier épisode de The Last of Us est sorti partout dans le monde, même en France, et c'est un véritable succès. Au point même que la plateforme HBO Max a été saturée les premières heures aux Etats-Unis en raison de connexions importantes. La série de HBO est sur toutes les lèvres, en tendance Twitter et semble plaire également au public, surtout qu'en allant sur Rotten Tomatoes, les premiers avis spectacteurs commencent à tomber. La moyenne est d'ailleurs de 96% pour le public (pour 1 707 avis recensés à ce stade) et 99% pour la note moyenne de la presse. C'est donc une réussite totale, à la fois sur le plan artistique et sans doute commercial vu l'engouement, mais on attendra les premiers chiffres pour en avoir le coeur net. Si la série est d'ailleurs aussi réussie, c'est bien parce qu'il est ultra fidèle au jeu vidéo, tout en se permettant des libertés en ouvrant le lore. Certains personnages ont été approfondis, des scènes ont été rajoutés, des explications ont trouvé aussi leur réponse, il y a un vrai travail d'écriture et d'envie d'aller plus loin que le jeu vidéo. Mais évidemment que la série reprend des passages cultes du premier jeu sorti en 2013 sur PS3, remasterisé en 2014 sur PS4 et remaké en 2022 sur PS5. Nos confrères de IGN ont d'ailleurs fait un comparatif vidéo pour voir les similitudes entre le jeu vidéo et la série télé. C'est assez frappant.