PlayStation Plus : voici la liste des jeux gratuit d'Avril 2025, Hogwarts Legacy est dedans...

Sony Interactive Entertainment a révélé la liste des nouveaux jeux qui seront ajoutés au Catalogue PlayStation Plus pour le mois d'avril et qui arriveront à partir du jeudi 10 avril pour les abonnés Extra et Premium. Parmi les gros titres qui vont faire plaisir aux joueurs, il y a Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard (PS4, PS5), tandis que les amateurs d'énigmes pourront tester Blue Prince (PS5), et ceux qui aiment les histoires d'adolescentes un peu déboussolées, il y a Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2 (PS5). Mais ce n'est pas tout, les fans de sport vont pouvoir jouer au golf avec EA Sports PGA Tour (PS5).

PlayStation Plus Extra et Premium :

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard | PS4, PS5

Blue Prince | PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | PS5

EA Sports PGA Tour | PS5

Battlefield 1 | PS4

PlateUp ! | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :