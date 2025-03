PlayStation The Concert : la date française révélée, ça va se passer à l'Accor Arena de Paris

Annoncé en octobre 2024, PlayStation The Concert est un événement musical live qui permet d'écouter les plus grandes mélodies des plus grandes licences de Sony telles que God of War, Horizon, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Uncharted, Bloodborne, Astrobot, Journey et Helldivers 2. Un orchestre symphonique sera là pour reproduire les thèmes les plus populaires de chacun de ces jeux, sachant qu'ils seront accompagnés par un rendu visuel sur grand écran, avec des images de chaque jeu retranscrit. On sait déjà que le concert sera divisé en 4 chapitres principaux, et chacun d'entre eux est dédié à une licence particulière : The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima et Horizon. Cela signifie que ces quatre titres bénéficieront d'un traitement particulier, plus long sans doute, mais on pourra aussi revivre d'autres morceaux issus d'autres licences.



Plusieurs villes dans le monde entier ont été annoncées, mais pour la France, on sait désormais que PlayStation The Concert se produira sur la scène de l'Accor Arena de Paris le 30 avril 2025. D'ailleurs, les billets sont disponibles sur www.playstation.com/theconcert et www.aegpresents.fr/.