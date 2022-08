Fortnite : John Cena débarque dans le jeu, un trailer "You Can't See Me"

Love me some Fortnite… but there are no plans for this. False rumor. https://t.co/od3ImiKPs0 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 24 juillet 2022

Entre deux collab' Marvel et Star Wars, Fornite s'intéresse au catch et nous annonce l'arrivée de John Cena dans son environnement dans le cadre du Epic Summer Slam. Un trailer dédié à l'ex-catcheur et désormais acteur accompagne cette annonce et évidemment, sa fameuse catchline signature "You don't see me" est mise en avant. Depuis le 29 juillet dernier, il est possible de se rendre dans la boutique du jeu pour récupérer sa skin, avec les styles "Tenue d'entrée en scène" et "Tenue de ring". Il y a comme d'habitud des accessoires qui von avec comme le "Titre du WWE Championship" (qui est d'ailleurs inclus avec la tenue), la pioche Topeuse à cinq doigts et l'emote "Tu me vois pas". John Cena rejoint ainsi The Rock et on imagine que d'autres personnalités du monde du catch devraient arriver dans le jeu à l'avenir. Quant à la rumeur qui voudrait que Ellie et Joel de The Last of Us débarquent aussi dans Fortnite, elle a été démenti par Neil Druckmann en personne.