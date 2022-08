Fortnite invite Destiny 2 dans son Battle Royale, une collab' inattendue, voici la vidéo

Commandant Zavala, Ikora Rey et l'Exo inconnue sur l'île de tous les affrontements. Mieux, une réinterprétation de la carte Javelot-4 a été faite dans Fortnite pour se sentir comme à la maison. Pour ce faire, rien de bien compliqué, il suffit de se rendre dans le menu Découvrir (salon > bouton « Changer »), ou vous pouvez directement saisir le code de l'île 0642-9767-7225 (salon > bouton « Changer » > onglet « Code de l'île »). Attention tout de même, Javelot-4 n'est pas qu'une simple refonte puisqu'on retrouve le style de jeu semblable au "Contrôle de zone" dans Destiny 2, ce qui signifie qu'il va falloir jouer en équipe pour prendre le contrôle des zones à points ! Plus vous en contrôlez, et plus le multiplicateur de score de votre team augmente lorsqu'un membre de votre équipe élimine un joueur adverse. Capturer un point de contrôle augmente également le score de votre équipe. La première équipe qui atteint 200 points remporte la partie ! Evidemment, chaque personnage débarque avec son attirail spécifique que l'on vous détaille plus bas.











Qui peut vraiment résister à l'appel de Fortnite aujourd'hui ? Pas Bungie en tout cas, qui a accepté de collaborer avec le jeu préféré des 6-12 ans pour intégrer son jeu Destiny 2 dans le Battle Royale d'Epic Games. A l'occasion de la gamescom 2022, le partenariat entre les deux jeux a donc été officialisé, trailer à l'appui où l'on peut voir les personnages de Destiny 2 que sont le

COMMANDANT ZAVALA





Avant-garde des Titans et commandant de l'Avant-garde de la dernière Cité, ce Gardien éveillé sera disponible dans la boutique d'objets de Fortnite avec les objets suivants :

Accessoire de dos Targe : le Spectre du commandant Zavala. (Inclut avec la tenue Commandant Zavala.)

Pioche Fendeur de couronnes : « Nos ennemis se prennent pour des dieux et des rois. Montrez-leur à quel point ils ont tort. »

Planeur Passereau de Titan : un véhicule de transport rapide pour se déplacer dans les cieux de Fortnite. Comprend le style Revêtement de Zavala pour le Commandant Zavala.









IKORA REY





Avant-garde des Arcanistes et plus grande championne de l'Épreuve jamais vue dans la Cité, cette descendante d'Osiris sera disponible dans la boutique d'objets de Fortnite avec les objets suivants :

Accessoire de dos Ophiuchus : le Spectre d'Ikora Rey. (Inclut avec la tenue Ikora Rey.)

Pioche Griffe noire : « Sa vie a apporté la paix au Récif. Sa mort a apporté une épée. »

Planeur Passereau d'Arcaniste : un véhicule de transport rapide pour se déplacer dans les cieux de Fortnite. Comprend le style Revêtement d'Ikora pour Ikora Rey.







EXO INCONNUE





Elisabeth Bray de son vrai nom. Piégée dans une boucle temporelle, elle est déterminée à sauver sa sœur des Ténèbres. L'Exo inconnue sera disponible dans la boutique d'objets de Fornite avec les objets suivants :

Accessoire de dos Pouka : le compagnon de l'Exo inconnue. (Inclut avec la tenue Exo inconnue.)

Pioche Lamentation : « La dernière chose que les Vex ont entendue ? Les hululements grinçants d'une banshee cruelle. »

Planeur Passereau de Chasseur : un véhicule de transport pour se déplacer dans les cieux de Fortnite. Comprend le style Revêtement de l'Exo inconnue pour l'Exo inconnue.