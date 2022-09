Fortnite : Goat Simulator 3 arrive dans le jeu, un trailer qui n'a aucun sens

Nous avons conscience que Pilgor de Goat Simulator 3 est un peu différente dans sa version Fortnite, mais notre approche traditionnelle et hyper réaliste ne convenait pas à ce jeu fun et coloré. Son arrivée dans ce tout nouvel univers nécessitait un relooking à la Fortnite et par conséquent davantage de muscles. Si l’idée de vous transformer en un hybride mi-chèvre mi-humain au nom douteux tout en portant un haut aux imprimés ragdoll vous plait, ne vous retenez surtout pas et vivez votre meilleure vie ! On ne jugera pas.