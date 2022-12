Goat Simulator 3 : la dernière pub du jeu strikée pour avoir utilisé des images du leak de GTA 6

Studio à l'origine de Goat Simulator et de sa suite Goat Simulator 3, Coffee Stain est connu pour son ton décalé, parfois irrévérencieux. On se souvient que le premier trailer de Goat Simulator 3, les développeurs avaient décidé de parodier la bande-annonce de Dead Island 2, celle où un joggeur se transformait en zombie sur Venice Beach. Pour promouvoir le jeu pendant les fêtes de Noël, le studio a souhaité réitérer l'expérience, cette fois-ci en récupérant des images de gameplay du leak de GTA 6 placées dans une vidéo elle aussi avec un ton décalé. Un choix qui n'a évidemment pas plus à Rockstar Games, et encore moins la maison-mère Take Two Interactive qui a fait ce qu'il fallait pour faire striker la vidéo des canaux officiels. Evidemment, en cherchant bien sur le net, on peut tomber sur cette publicité, mais on imagine que les avocats de Talke Two Interactive sont déjà sur le coup pour nettoyer Internet d'une blague qu'il n'estime pas drôle.





NEWS: Take-Two issued a takedown notice against the Goat Simulator video, amid to a cool marketing video which showed a edited snippet of the next GTA title from the leaks back in September. pic.twitter.com/ZcLP0uXIwk — Ben (@videotech_) 20 décembre 2022



Quant à la publicité, on y voit Shaun, un PNJ de Goat Simulator 3, se faire interviewer et expliquer sa vie de ragdoll qui doit évidemment se vautrer et faire des chutes improbables pour amuser la galerie. Il explique même qu'il a fait une apparition dans GTA 6, dans la fameuse scène de braquage qui avait fuité il y a quelques mois. Il explique que pour devenir ragdoll professionnel, il faut passer par des écoles d'entraînement et un jour se faire repérer pour figurer parmi les plus grands jeux vidéo de ce monde. En attendant, le jeu continue de s'étoffer et pour les fêtes de Noël propose une mise à jour avec des bonus Christmas à la clef.