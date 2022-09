Fortnite : ambiance Splatoon dans le Chapitre 3 de la Saison 4, voici les 2 vidéos

Après avoir régalé sa communauté avec ses dernières collaborations (Dragon Ball Z, Destiny 2), Fortnite poursuit son avancée et nous révèle les enjeux du Chapitre 3 de la Saison 4. La menace est cette fois-ci un Chrome capable d'avaler n'importe quoi et semble vouloir prendre le contrôle de l'île. Evidemment, avec ces jets de chrome qui partent dans tous les sens, on peut y voir un certain parallèle avec Splatoon, le jeu de Nintendo où les adversaires se lancent de la peinture. Dans les faits, ce sont des changements importants dans le gameplay, avec un nouvel objet répondant au nom de l'aspergeur de chrome. A l'image de certains médékits, il sera possible de se l'appliquer sur soi et ainsi profiter de ses caractéristiques. Une fois complètement imprégné de ce chrome, on devient alors insensible au feu et à ses dégâts. En lançant le chrome sur le constructions, il est possible de les traverser et surprendre son adversaire qui se pensait en sécurité. Le chrome offre aussi quelques avantages sur les armes, notamment les fusils de sniper qui obtiennent alors un buff plutôt appréciable. Histoire de mesurer l'ampleur de ces changements, voici un bel aperçu dans ces deux vidéos qui suivent :