Sorti fn mars dernier, inZOI propose dès à présent son premier DLC. Le jeu de simulation de vie coréen a en effet attendu le coup d'envoi de la gamescom pour rendre son extension disponible. Ce dernier surfe d'ailleurs sur la période estivale, avec les grandes vacances, puisqu'il répond déjà au doux nom de Paradis Tropical. Il s'agit surtout de découvrir la map Cahaya, fortement inspirée de l’Asie du Sud-Est, avec ses nombreuses activités exotiques : plages paradisiaques, cocotiers, scooters électriques et plongée sous-marine. Mais le véritable apport de Paradis Tropical réside plutôt dans l’ajout de nouvelles mécaniques de simulation : farming, minage, crafting, pêche, tout ce qu'il faut pour occuper les joueurs pendant des centaines d’heures,. L’arrivée de motos et scooters électriques, ainsi que des systèmes sociaux plus évolués (rencontres aléatoires, bulles de pensée, interactions coop), laisse penser que KRAFTON essaie d’étoffer son bac à sable pour en faire une véritable boîte à histoires.





<meta itemprop="name" content="Vidéo inZOI Paradis Tropical : c'est le 1er DLC et voici les nouveautés attendues" /> <meta itemprop="description" content="Sorti fn mars dernier, inZOI propose dès à présent son premier DLC. Le jeu de simulation de vie coréen a en effet attendu le coup d'envoi de la gamescom pour rendre son extension disponible."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/i/n/inzoi/vv/inzoi-68a5c2c75dc50.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/inzoi-paradis-tropical-c-est-le-1er-dlc-et-voici-les-nouveautes-attend-131142.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37144.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/i/n/inzoi/vv/inzoi-68a5c2c75dc50.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Sorti fn mars dernier, inZOI propose dès à présent son premier DLC. Le jeu de simulation de vie coréen a en effet attendu le coup d'envoi de la gamescom pour rendre son extension disponible."/><meta itemprop="duration" content="P0H01M03S" />







Côté pratique, le DLC embarque aussi une série d’améliorations de qualité de vie (UI plus propre, support anticipé des manettes, 90 nouveaux morceaux de musique), preuve que KRAFTON a bien compris que son public veut autant de confort que de contenu. Et comme si ça ne suffisait pas, une version Mac d’inZOI débarque le même jour, histoire de rameuter encore plus de joueurs dans l’écosystème. Autrement, je vous rappelle qu'une version PS5 arrive pour 2026.































