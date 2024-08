inZOI : la simulation de vie coréenne va-t-elle tuer Les Sims ? Elle a toutes les armes pour...

Le monopole des Sims semble arriver à son terme. Alors que la simulation de vie d'Electronic Arts se complait dans ses innombrables et interminables DLC payants et que l'éditeur prend un temps fou pour sortir le 5è épisode sa fructueuse saga, du côté de la Corée du Sud, on s'affaire à présenter inZOI dans le monde entier. Il faut dire que le Sim'Life des studios Krafton n'est pas passé inaperçu à la gamescom 2024 où le titre a eu droit à un joli coup de projecteur lors de la conférence d'ouverture, suivi de sessions jouables sur leur stand au Koelnmesse de Cologne. Le jeu est en réalité déjà accessible à tous via son éditeur de personnages, tandis que de nombreux créateurs de contenu partagent leurs sessions de jeu depuis quelques semaines maintenant.Alors pourquoi inZOI rend-il fou tous ses amoureux de simulation de vie virtuelle ? Parce que pour commencer, visuellement, le titre de Krafton offre des graphismes ultra poussés, très réalistes aussi dans leur rendu, le tout grâce à l'utilisation de l'Unreal Ungine 5. Ensuite dans les promesses faites par le créateur du jeu, il est absolument possible de tout faire comme dans la vraie vie, c'est-à-dire bâtir son chez-soi, trouver un travail, interagir avec n'importe qui dans le jeu, le tout dans un monde totalement ouvert où il est même possible d'utiliser différents moyens de transport. La ville dans laquelle on évolue est une retranscription de Los Angeles, et de son célèbre quartier Santa Monica ; un choix malin de la part des Sud-Coréens qui souhaitent toucher un public occidental et surtout américain. Cela dit, dans l'éditeur de personnages, les modèles proposés déjà créés ont davantage des traits asiatiques, mais bien sûr qu'il sera possible de créer son avatar à sa guise, comme bon nous semble.Mieux, inZOI propose de scanner directement son propre visage dans le jeu via une application qu'on peut télécharger sur son téléphone : Live Link Face. Cela a déjà été fait dans NBA 2K, et inZOI compte bien sur cette fonctionnalité pour séduire davantage les joueurs, et surtout les joueuses. Et via l'IA qui sera intégré dans le jeu, il sera même possible de parler avec sa propre voix, sachant que le lipsync et les mouvements seront fidèles à vous-mêmes. De quoi prouver une fois encore que Les Sims ont vraiment du souci à se faire.