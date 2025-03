inZOI : prix de l'Early Access, roadmap, DLC gratos, tout savoir sur son lancement

A moins de dix jours de sa sortie en Early Access, inZOI s'est laissé découvrir à travers un important livestream organisé par le studio Krafton et son game director, Hyungjun « Kjun » Kim, toujours aussi souriant. Plusieurs données ont été révélées, à commencer par son tarif pour pouvoir y jouer, à savoir 40$. Un prix qui permettra d'avoir accès à toutes les mises à jour prévues gratuitement tout au long de l'année 2025. Des updates mineurs comme des de nouvelles tenues et du mobilier, comme des rajouts plus conséquents comme l'introduction d'une salle de sport (où ils pourront modifier la silhouette de leur personnage) au mois de mai, ou bien l'arrivée d'une ville sur le thème des chats pour la Journée internationale du chat. Il est aussi question de la prise en charge du modding, des codes de triche en jeu, un système d'adoption, la possibilité de nager, des jobs freelance, la personnalisation des raccourcis clavier et la possibilité de modifier la température des environnements intérieurs. Ces mises à jour devraient arriver tous les trois mois, mais il est indiqué que rien n'est figé dans le marbre et que les choses pourraient changer d'ici là. On est actuellement en train de tester le jeu, notre avis arrive prochainement.