JeuxActuJeuxActu.com

Fallout Saison 2 : voici les dates de sortie de chaque épisode, la diffusion va durer 2 mois

Fallout Saison 2 : voici les dates de sortie de chaque épisode, la diffusion va durer 2 mois

La saison 2 de Fallout bat son plein et demain, on pourra profiter du 4ème épisode. Parce que oui, contrairement à la première saison, qui avait été mise en ligne intégralement dès son lancement, la Saison 2 adopte une diffusion hebdomadaire. Chaque mercredi à 9 heures, un nouvel épisode sera disponible. Cette approche permet de maintenir le suspense et de laisser aux spectateurs le temps de débattre des révélations et des intrigues, renforçant ainsi l’expérience communautaire autour de la série. Ce choix s’inscrit d'ailleurs dans la logique de nombreuses productions phares de Prime Video : plutôt que de tout proposer d’un coup, la diffusion progressive crée un rendez-vous régulier et alimente les discussions sur la série pendant plusieurs semaines.

 

La Saison 2 de Fallout comptera par ailleurs 8 épisodes, d’une durée d’environ cinquante minutes chacun. Le lancement a eu lieu le 17 décembre 2025, et les épisodes suivants seront diffusés selon le calendrier suivant :

Épisode 1 : 17 décembre 2025

Épisode 2 : 24 décembre 2025

Épisode 3 : 31 décembre 2025

Épisode 4 : 7 janvier 2026

Épisode 5 : 14 janvier 2026

Épisode 6 : 21 janvier 2026

Épisode 7 : 28 janvier 2026

Épisode 8 : 4 février 2026

Ainsi, la diffusion s’étalera sur près de deux mois, offrant un rythme soutenu tout en laissant le temps à la réflexion et aux échanges autour de chaque épisode.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 6 janvier 2026
17:48


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Avatar 3 : ne sous-estimez jamais James Cameron, le film est un carton au box office Après un démarrage inférieur aux attentes, Avatar 3 De Feu et de Cendres montre des signes clairs de solidité et confirme la résilience du modèle James Cameron au box-office mondial. 29/12/2025, 08:28
L'Odyssée de Christopher Nolan : la bande annonce promet un film homérique et un casque grec piqué de Batman Alors que le Prologue de 6 min The Odyssey est diffusé depuis quelques jours aux USA (dès le 24 décembre pour nous en France), Universal Pictures nous propose enfin de découvrir la première vraie bande annonce du prochain film de 22/12/2025, 17:03

Return to Silent Hill : Akira Yamaoka s'est occupé de la musique du film de Christophe Gans et en parle 18/12/2025, 18:58
Avatar 3 Fire & Ash : le dernier grand film de cinéma de l'année, c'est lui ! 15/12/2025, 16:52
Street Fighter : le film de 2026 s'annonce bien kitsch et bien ringard, mais c'est voulu 12/12/2025, 12:03
BNP Paribas CinéCulte 2025 : James Cameron à l’honneur avant la sortie d’Avatar 3 09/12/2025, 15:39


Cinéma et Jeux Vidéo
Cinéma et Jeux Vidéo

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K) voir la vidéo
Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K)

Les vidéos
 
Fallout Saison 2 : nouvelle bande annonce avec Macaulay Culkin et des zombies Elvis
Tron 3 Arès : on a pu discuter avec Jared Leto, Greta Lee et le réalisateur Tron 3 Arès : on a pu discuter avec Jared Leto, Greta Lee, Jodie Turner-Smith et le réalisateur Joachim Rønning
Avatar 3 : une nouvelle bande-annonce d'une beauté affolante et avec de nouveaux Avatar 3 : une nouvelle bande-annonce d'une beauté affolante et avec de nouveaux enjeux !
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News