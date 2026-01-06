Fallout Saison 2 : voici les dates de sortie de chaque épisode, la diffusion va durer 2 mois

La saison 2 de Fallout bat son plein et demain, on pourra profiter du 4ème épisode. Parce que oui, contrairement à la première saison, qui avait été mise en ligne intégralement dès son lancement, la Saison 2 adopte une diffusion hebdomadaire. Chaque mercredi à 9 heures, un nouvel épisode sera disponible. Cette approche permet de maintenir le suspense et de laisser aux spectateurs le temps de débattre des révélations et des intrigues, renforçant ainsi l’expérience communautaire autour de la série. Ce choix s’inscrit d'ailleurs dans la logique de nombreuses productions phares de Prime Video : plutôt que de tout proposer d’un coup, la diffusion progressive crée un rendez-vous régulier et alimente les discussions sur la série pendant plusieurs semaines.

La Saison 2 de Fallout comptera par ailleurs 8 épisodes, d’une durée d’environ cinquante minutes chacun. Le lancement a eu lieu le 17 décembre 2025, et les épisodes suivants seront diffusés selon le calendrier suivant :





Épisode 1 : 17 décembre 2025

Épisode 2 : 24 décembre 2025

Épisode 3 : 31 décembre 2025

Épisode 4 : 7 janvier 2026

Épisode 5 : 14 janvier 2026

Épisode 6 : 21 janvier 2026

Épisode 7 : 28 janvier 2026

Épisode 8 : 4 février 2026





Ainsi, la diffusion s’étalera sur près de deux mois, offrant un rythme soutenu tout en laissant le temps à la réflexion et aux échanges autour de chaque épisode.



