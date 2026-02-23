Dragon Ball Xenoverse 3 a fuité, Bandai Namco a fait une petite boulette sur YouTube

Il arrive parfois que les éditeurs lèvent eux-mêmes le voile sur leurs secrets les moins bien gardés. Cette fois, c’est Bandai Namco Entertainment qui semble avoir vendu la mèche malgré lui. Le mystérieux projet Dragon Ball Age 1000, présenté comme une nouvelle piste créative autour de la licence culte, n’aurait été qu’un écran de fumée dissimulant une évidence : le développement de Dragon Ball Xenoverse 3. Mais soyons honnêtes, faire mine de tomber des nues relèverait aujourd’hui du grand art dramatique. Dragon Ball Xenoverse 2 a été prolongé à coups de contenus additionnels pendant près d’une décennie, une longévité qui inspire autant le respect que la lassitude selon la tolérance de chacun au recyclage. À ce rythme, la suite apparaissait moins comme une hypothèse que comme une formalité industrielle. Derrière l’intitulé nébuleux « Dragon Ball New Game Project AGE 1000 », beaucoup voyaient déjà la confirmation que l’éditeur n’avait aucune intention d’abandonner son filon du RPG de combat en arène.









Les premiers indices ne trompaient guère : la mise en scène du trailer, les effets visuels et surtout le character design semblaient directement hérités de l’esthétique Xenoverse. Les soupçons se sont transformés en quasi-certitude lorsqu’une playlist YouTube officielle intitulée « Dragon Ball Xenoverse 3 » a brièvement fait surface, contenant la bande-annonce d’Age 1000. Repérée par les fans, elle a été supprimée dans la foulée. Reste désormais à savoir quand l’officialisation tombera et quelles évolutions cette nouvelle itération apportera à une formule qui, malgré les années, continue d’attirer une base de joueurs fidèle. Une chose semble acquise : c'est que visuellement, ça a l'air aussi basique que les derniers épisodes...



