Kena 2 Scars of Kosmora : une suite arrivera en 2026 avec le macaron PlayStation Studios

Le State of Play a réservé une belle surprise avec l’annonce de Kena Scars of Kosmora, qu'on appellera aussi Kena 2 pour plus de facilité, la suite du très apprécié Kena Bridge of Spirits. Sorti en 2021, ce dernier avait immédiatement séduit par sa direction artistique inspirée, son univers touchant et son mélange équilibré d’action et d’exploration. Un premier essai très remarqué, qui avait installé le studio comme un acteur sérieux du paysage indépendant. Cette fois, les ambitions semblent clairement revues à la hausse, avec en plus le soutien Sony qui a décidé carrément d'intégrer le macaron PlayStation Studios. Tout cela veut dire que Ember Lab dispose désormais de moyens supplémentaires, et cela se ressent dans le trailer avec des environnements plus vastes, une mise en scène plus spectaculaire et une impression d’un monde plus dense et plus vivant.









Sur le plan narratif, on retrouve une Kena plus âgée, désormais reconnue comme Guide des Esprits expérimentée. Dans cette suite, elle se rend sur l’île mystérieuse de Kosmora afin d’éclaircir une affliction qu’elle porte depuis toujours. Mais très vite, les choses se compliquent et lors d’une confrontation avec un esprit particulièrement puissant, Kena perd son bâton. Or, pour un Guide des Esprits, cet objet est bien plus qu’une arme, il représente son identité et son lien avec le monde spirituel. Privée de cet outil essentiel, Kena doit apprendre une forme oubliée de Guide spirituel, fondée sur l’alchimie et la maîtrise des éléments. Et ça justement, ça a un impact direct dans le gameplay, puisque les compagnons spirituels occupent une place plus importante dans l’aventure. Ces créatures attachantes accompagnent Kena, gagnent en puissance au fil du temps et débloquent de nouvelles capacités à mesure que le lien se renforce. Le studio n’en a dévoilé qu’un aperçu, mais laisse entendre que le système sera plus riche et stratégique que par le passé. Les affrontements, eux aussi, ont gagné en profondeur, avec de nouvelles compétences, des infusions élémentaires, une utilisation combinée des esprits et des boss battles qui semblent plus exigeants. Après, le studio Ember Lab reste volontairement discret sur les détails de l’intrigue afin de préserver la dimension émotionnelle qui faisait la force du premier épisode.



La sortie de Kena 2 Scars of Kosmora est attendue pour courant 2026 sur PS5 et PC.