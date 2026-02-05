Dragon Quest VII Reimagined est dispo, voici son final trailer avec des voix anglaises insupportables

Après un peu moins d'une année à nous préparer à son arrivée, Dragon Quest VII Reimagined est enfin disponible sur PC et console. Remake ambitieux du classique Dragon Quest VII Fragments of the Forgotten Past, le titre est pensé comme une réinterprétation moderne d’un épisode emblématique de la saga, afin d'embarquer les nouveaux joueurs dans cette aventure mythique, tout en faisant de l'oeil aux vieux joueurs quadragenaires que nous sommes devenus. côté histoire, on rappelle que l’aventure suit un jeune héros et ses amis d’enfance, contraints de quitter leur île natale après avoir activé une mystérieuse tablette ancienne. Projetés dans le passé, ils découvrent que de nombreuses régions ont été scellées par des forces maléfiques. Et ce qui commence comme une quête de compréhension se transforme peu à peu en un combat pour l’avenir d’un monde bien plus vaste qu’il n’y paraît.









Square Enix nous rappelle que ce remake s’appuie sur les fondations du jeu original tout en les adaptant aux standards actuels du RPG. Les personnages emblématiques imaginés par Akira Toriyama ont tous bénéficié d’une refonte visuelle en 3D au style artisanal (sic), tandis que les environnements et les donjons adoptent une esthétique inspirée des dioramas, le but étant de renforcer le charme et l’identité de la série. Si l’histoire reste fidèle à l’œuvre d’origine, des ajouts de quêtes secondaires, de récits annexes et de mini-jeux permettent d'approfondir l'ensemble. Le système de combat au tour par tour a lui aussi été largement retravaillé pour offrir des affrontements plus dynamiques. D'ailleurs, parmi les nouveautés majeures, on retrouve la mécanique de « double emploi », qui permet d’associer deux vocations simultanément, la compétence « frénésie », déclenchée dans certaines conditions, ainsi qu’une nouvelle vocation de Maître des Monstres, qui donne accès à l’invocation de créatures puissantes en soutien durant les combats.

En revanche, la nouvelle bande-annonce diffusée pour accompagner la sortie laisse une impression plus contrastée sur un point précis : les voix anglaises. Leur ton et leur interprétation apparaissent particulièrement en décalage avec l’atmosphère douce, contemplative et profondément japonaise de ce J-RPG mythique. Un choix de doublage qui peine à convaincre et qui tranche avec l’identité historique de la série, au point de devenir, pour certains, difficilement supportable à l’écoute.



Ceci étant dit, Dragon Quest VII Reimagined est désormais disponible sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.