Square Enix continue de dépoussiérer son catalogue avec Dragon Quest VII Reimagined, remake complet du célèbre épisode sorti en 2000 sur la première PlayStation, puis sur 3DS en 2013. L'annonce a été faite lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 et pas mal d'infos ont été balancées. On sait par exemple que le jeu arrivera le 5 février 2026 sur Nintendo Switch 2, Switch, PC, PS5 et Xbox Series X|S, avec déjà une précommande qui vous offre un costume pour le héros et quelques objets pratiques. Bien sûr, un premier trailer a été diffusé pour nous donner un aperçu de ce qui nous attend dans quelques mois et la direction artistique est forcément ce qui frappe immédiatement. Les personnages emblématiques d’Akira Toriyama sont transposés dans un style 3D « inspiré de poupées sculptées à la main », c'est du moins ce qui est indiqué dans le communiqué de presse. Charmant, original et déroutant aussi quelque part...





<meta itemprop="name" content="Vidéo Dragon Quest VII Reimagined : un remake aux graphismes déjà séduisants, c'est pour 2026" /> <meta itemprop="description" content="Square Enix continue de dépoussiérer son catalogue avec Dragon Quest VII Reimagined, remake complet du célèbre épisode sorti en 2000 sur la première PlayStation, puis sur 3DS en 2013. L'annonce a été faite lors du Nintendo Direct."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/d/r/dragon-quest-vii-reimagined/vv/dragon-quest-vii-reimagin-68c7eccb630f2.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/dragon-quest-vii-reimagined-un-remake-aux-graphismes-deja-seduisants-c-131213.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37179.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/d/r/dragon-quest-vii-reimagined/vv/dragon-quest-vii-reimagin-68c7eccb630f2.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Square Enix continue de dépoussiérer son catalogue avec Dragon Quest VII Reimagined, remake complet du célèbre épisode sorti en 2000 sur la première PlayStation, puis sur 3DS en 2013. L'annonce a été faite lors du Nintendo Direct."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M02S" />

Historiquement tour par tour, le combat se veut plus nerveux et dynamique. Le système de vocations est élargi, avec de nouvelles compétences et spécialisations inédites. Côté exploration, l’aventure reste fidèle avec une collecte de fragments, la restauration de mondes disparus, et bien sûr la présence des compagnons emblématiques comme Keifer ou Maribel. Mais Square Enix a repensé la narration et l’interface pour alléger les lourdeurs du jeu original. C'est évidemment ce qu'on attend d'un remake et c'est Metal Gear Solid Delta qui s'en mord les doigts... Dragon Quest VII Reimagined sera commercialisé le 5 février 2026.























