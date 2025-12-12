Huit ans. Oui, 8 longues années se sont écoulées depuis Mega Man 11, autant dire une éternité à l’échelle du jeu vidéo. Depuis, le robot bleu de Capcom avait gentiment disparu des radars, son éditeur se contentant surtout de faire vivre la licence à coups de compilations bien pratiques. Mais aux Game Awards 2025, la machine s’est enfin remise en marche, puisque Mega Man Dual Override a été officiellement annoncé. Ce douzième épisode principal marquera le grand retour de la série en 2027, une année loin d’être choisie au hasard puisque Mega Man fêtera alors ses 40 ans. Une belle manière de rappeler que le Blue Bomber, apparu en 1987, reste l’un des piliers historiques de Capcom. Quarante ans d’existence, plus de 43 millions de jeux vendus, et une aura qui dépasse largement le simple cadre du jeu vidéo.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Mega Man Dual Override : le robot bleu de Capcom de retour en 2027 pour ses 40 ans, 1er trailer avec du gameplay" /> <meta itemprop="description" content="Huit ans se sont écoulées depuis Mega Man 11, autant dire une éternité à l’échelle du jeu vidéo. Mais aux Game Awards 2025, la machine s’est enfin remise en marche, puisque Mega Man Dual Override a été annoncé."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/e/mega-man-dual-override/vv/mega-man-dual-override-693fcebc8df02.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/mega-man-dual-override-le-robot-bleu-de-capcom-de-retour-en-2027-1er-t-131456.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37289.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/e/mega-man-dual-override/vv/mega-man-dual-override-693fcebc8df02.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Huit ans se sont écoulées depuis Mega Man 11, autant dire une éternité à l’échelle du jeu vidéo. Mais aux Game Awards 2025, la machine s’est enfin remise en marche, puisque Mega Man Dual Override a été annoncé."/><meta itemprop="duration" content="P0H01M34S" />







Sur le papier, Mega Man Dual Override coche toutes les cases de l’épisode anniversaire, puisque le jeu sortira sur à peu près tout ce qui existe : Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, bref, personne ne sera laissé sur le bas-côté. Côté visuel, Capcom reste dans la continuité de Mega Man 11, avec un style en 3D très coloré, légèrement cartoon, mais visiblement encore plus soigné. Pour l’instant, l’éditeur se montre plutôt avare en détails. Le trailer d’annonce dévoile quelques bribes de gameplay, avec un niveau particulièrement festif, entre feux d’artifice et explosions en pagaille. On retrouve évidemment Mega Man (ou Rockman pour les puristes) en train de faire ce qu’il sait faire de mieux, à savoir tirer, sauter, et encaisser les plans foireux du Dr Wily et de ses Robot Masters. La mécanique centrale qui justifie le sous-titre Dual Override reste encore mystérieuse, mais Capcom promet une vraie nouveauté de gameplay, qu’il faudra donc patienter pour découvrir.









En attendant, Capcom lance un concours de création de Robot Master, avec l'objectif d'imaginer un boss doté d’un bras droit capable d’aspirer massivement. Les artistes en herbe ont jusqu’au 2 janvier pour proposer leur concept, et Capcom effectuera une première sélection avant de laisser la communauté voter, et le grand gagnant verra son Robot Master intégré directement dans le jeu, avec son nom — et ceux de ses six finalistes — au générique. Difficile de faire plus hommage à l’esprit originel de la série.























