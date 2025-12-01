Marvel Cosmic Invasion fête sa sortie avec un trailer de lancement, qui récapitule le tout

On y est : après des mois de teasing et de présentations dans différents salons, Marvel Cosmic Invasion est enfin disponible sur sur PC, Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series S|X. C'est la deuxième collaboration entre DotEmu et Tribute Games à qui l'on doit le très réussi Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge sorti en 2022. Mais dans Marvel Cosmic Invasion, l'objectif est de former des duos improbables de super héros pour affronter les plus grands vilains de l’univers Marvel. Et le roster est loin d’être anecdotique : on retrouve 15 personnages jouables, allant de Captain America et Wolverine à Cosmic Ghost Rider ou Phyla-Vell, en passant par les incontournables Spider-Man, Iron Man et le Surfeur d’Argent.

Le cœur du gameplay repose sur le système de Cosmic Swap, qui permet de passer d’un personnage à l’autre en temps réel pour créer des combos et exploiter au mieux les pouvoirs complémentaires de chaque duo. DotEmu et Tribute Games misent également sur la coopération jusqu’à quatre joueurs, en local ou en ligne, avec un ajustement dynamique de la difficulté pour que chacun trouve son compte, qu’il soit débutant ou vétéran du beat’em all. Bref, un jeu fabriqué sur la fibre nostalgique des vieux joueurs qui passaient du temps dans les salles d'arcade avec ses graphismes volontairement pixel-art. Et avec un prix de 29.99€, l'achat est souvent compulsif.



