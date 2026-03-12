Pokémon Pokopia : c'est déjà 2.2 millions de ventes en 4 jours seulement, le succès est fulgurant

Avec Pokémon Pokopia, Nintendo tient peut-être déjà l’un des premiers véritables phénomènes de sa nouvelle génération de console. Qu’on adhère ou non à la proposition un peu atypique du jeu, difficile de nier l’ampleur du démarrage. En seulement 4 jours, le titre s’est déjà écoulé à 2,2 millions d’exemplaires dans le monde, un lancement fulgurant qui témoigne de la popularité intacte de la licence et surtout de la fidélité de son public. D'ailleurs, en regardant de près les chiffres, on observe que c'est le Japon domine largement ce démarrage, avec environ 1 million d’exemplaires vendus à lui seul, soit près de la moitié des ventes mondiales. Une performance qui confirme une fois de plus l’attachement du marché japonais à la licence Pokémon, mais aussi la curiosité suscitée par cette nouvelle formule.









Ce lancement solide permet déjà au jeu de se hisser parmi les titres majeurs de la Switch 2. D’après les chiffres de Nintendo arrêtés fin 2025, Pokémon Pokopia occupe actuellement la quatrième place des jeux les plus vendus de la console, derrière Mario Kart World, Donkey Kong Bananza et Pokémon Legends Z-A. Dans certains territoires, la demande est même telle que des ruptures de stock ont été signalées, ce qui laisse penser que le chiffre de ventes aurait pu être encore plus élevé si davantage d’exemplaires avaient été disponibles au lancement. Le succès ne profite d’ailleurs pas uniquement au jeu lui-même, puisque sur le plan financier, Nintendo a également vu son action grimper d’environ 10% en Bourse, selon les données relayées par Bloomberg, preuve que les investisseurs voient dans ce lancement un signal très positif pour l’avenir de la console.





Reste désormais à savoir jusqu’où Pokémon Pokopia peut aller. Même s’il ne devrait sans doute pas égaler immédiatement les 5,8 millions d’exemplaires vendus en une semaine par Pokémon Legends: Z-A, le jeu possède un avantage non négligeable : comme beaucoup de titres de simulation de vie, il appartient à une catégorie de jeux qui ont tendance à se vendre sur la durée. Dans ces conditions, certains observateurs estiment déjà qu’il pourrait devenir, à terme, le spin-off Pokémon le plus vendu de l’histoire, devant des titres emblématiques comme Pokémon Stadium, Pokémon Pinball ou encore Pokémon Snap. On verra bien.



